Bram Chardon voert wereldranglijst aan

De eerstvolgende Wereldbekerkwalificatiewedstrijden zijn komend weekend in het Tsjechische Nebanice, gevolgd door Beekbergen van 9 tot en met 12 augustus, dat tevens het strijdtoneel is van het Nederlands Kampioenschap. Na de Wereldruiterspelen in Tryon wordt de stand opgemaakt en mag de top 10 zich klaarmaken voor het indoor Wereldbekerseizoen, dat het eerste weekend van november van start gaat in het Franse Lyon.

Klik hier voor de standen.