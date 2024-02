Bram Chardon wint de Wereldbeker 2024!

De top vier van gister, bestaande uit Dries Degrieck, Koos de Ronde, Boyd Exell en Bram Chardon eindigden op twee strafseconden van elkaar. “Als alles zó dicht bij elkaar zit van tevoren, dan weet je dat je je geen bal kan permitteren. De vier seconden die er dan bij opgeteld worden is dan simpelweg te veel”, reageert Bram na afloop.

Wild Card deelnemer Benjamin Aillaud ging vandaag als eerst van start en eindigde met een totaaltijd van 164.54. Het span van Michael Brauchle leek er vandaag beter aan te staan dan gister. De paarden waren scherper en het opschakelen ging snel. Helaas reed hij in hindernis tien, onderweg naar de E-poort, een element van de hindernis om waarbij een bal viel. Hij moest daarom genoegen nemen van de totaalscore van 163.89.

IJsbrand Chardon zet tijd op scherp

Daarna begon IJsbrand Chardon aanvallend aan zijn ronde. Met de split time van 13.47 seconden sneller dan Michael Brauchle, leek hij in het tweede deel het gas nóg verder open te zetten. IJsbrand bleef foutloos en finishte in 142.35 seconden. Die score bleef lange tijd niet verbeterd. Dries Degrieck en Koos de Ronde wisten met hun tijden van 139.98 en 138.63 sneller te blijven, maar doordat er voor hen beide één bal viel, kwam ze nét te kort om zich te kwalificeren voor de Drive-off. Koos de Ronde kwam maar 0.31 seconde tekort.

Boyd Exell had zijn paarden er vandaag weer opnieuw geweldig aan staan. Het zand vloog het publiek om de oren, wat zorgde voor groot spektakel. Hij bleef maar liefst acht seconden sneller dan IJsbrand en gaat daarmee aan de leiding.

Daarna was het de beurt aan Bram. Zijn span is geweldig op elkaar afgestemd, waardoor het er op het eerste gezicht niet super snel lijkt. Dat het wél ontzettend hard gaat, bewijst hij met zijn tijd van 135.45 seconden. Hij selecteert zich daarmee, samen met zijn vader IJsbrand en Boyd Exell, voor de Drive-off.

Bal maakt het verschil

In de Drive-off vervielen poorten 6F en 10D. IJsbrand trapte af en zette een super snelle, vloeiende en foutloze ronde neer. Met zijn tijd van 121.30 secpmdem komt hij op een totaal van 263.65 strafpunten uit. Ook Bram is snel, zijn paarden zijn gretig én hij weet telkens controle te houden. Hij verbetert de tijd van zijn vader met 116.41 strafpunten.

Het verschil tussen Bram en Boyd voor de Drive-off was klein, minder dan één seconde. Als Boyd de baan in komt zet groom Emma nog snel het tuig van een van de paarden extra vast met tape. Helaas valt voor Boyd op poort drie al een bal, waardoor hij beseft dat hij alles op alles moet zetten om Bram voor te kunnen blijven. Hij komt vreselijk dicht in de buurt, maar met zijn tijd van 113.57 en de extra strafpunten door de bal, mist hij de overwinning op een haartje. De overwinning gaat naar Bram Chardon.

Boyd Exell, Bram Chardon en IJsbrand Chardon

Korte rust

“De paarden hebben een heel fijn seizoen gelopen afgelopen jaar”, reageert Bram na afloop. “Doordat ik als laatste van start ging in de eerste ronde, en als tweede in de Drive-off, hadden mijn paarden vandaag tussendoor kortere tijd rust dan bijvoorbeeld de paarden van Boyd. Dat vond ik wel even spannend, omdat ik niet zeker wist of ze nog genoeg reserves hadden om vrij snel nóg een keer te knallen. Maar dat was gelukkig wel het geval, ze gaven 120%.”

Poort 1, 2 en 3 waren moeilijk. “Na poort 4 heb ik het tempo opgevoerd en in de laatste hindernis was het alles of niets. Dat er voor Boyd dan een bal viel is gunstig voor mij. Het is ongelofelijk waar hij zijn snelheid vandaan haalt, want hij was vandaag natuurlijk opnieuw sneller dan ik. De twee foutloze rondes hebben me vandaag gered, ik ben super blij met deze overwinning.”

“Ik denk dat dit één van de allerbeste finales is van de afgelopen jaren, omdat het tot het allerlaatste moment niet zeker was wie er ging winnen. Als je dan na drie omlopen uiteindelijk met een halve seconde verschil wint, dan is dat een resultaat om trots op te zijn. Zeker ook met mijn vader erbij op het podium, dat is het droomscenario voor zo’n wedstrijd.”

