Bram Chardon wint Leipzig, deelnemers Wereldbekerfinale bekend

Vooral Wild Card deelnemer Koos de Ronde boekte grote vooruitgang. Voor hem vielen vrijdag meerdere ballen, moest het parcours opnieuw worden opgebouwd en stapte één van zijn grooms af. Vandaag ging hij daardoor als eerste van start en bleef foutloos. Hij kwalificeerde zich daarmee voor de drive-off en eindigde als derde.

Glenn Geerts reed vandaag ook een heel mooie ronde maar wist zich, zoals vaker dit seizoen, nét niet te plaatsen voor de drive-off. Naast Koos de Ronde gingen ook IJsbrand Chardon en Bram Chardon voor een tweede keer van start. We wisten dus voor de drive-off dat we verzekerd waren van een volledig Nederlands podium!

Gisteren eindigde Jérôme Voutaz als tweede. Hij ging vandaag ook weer vliegensvlug van start, maar door de twee gevallen ballen zakte hij van de derde plaats naar de zevende plek in het totaalklassement.

Vader en zoon

Bram en IJsbrand Chardon waren vandaag de enigen die in de eerste ronde onder de 150 strafpunten bleven. IJsbrand was met zijn tijd van 143.99 sneller, maar voor hem viel een bal. Bram reed een tijd van 145.17 maar reed foutloos. Ook in de drive-off was IJsbrand iets sneller -maar liefst 0.84 seconden-, maar had één bal meer dan Bram. Bram gaat er dus op de laatste wereldbekerwedstrijd voor de finale met het maximaal aantal punten vandoor. Vader IJsbrand eindigt tweede en doordat Koos de Ronde met zijn Wild Card deelneemt gaan de punten voor de derde plaats in het klassement naar Glenn Geerts.

Deelnemers Wereldbekerfinale Bordeaux

Nu Leipzig erop zit zijn de deelnemers voor de Wereldbekerfinale in Bordeaux bekend. Dit staat in de kalender op 8 en 9 februari. De zes met het hoogst aantal punten hebben zich gekwalificeerd voor de Wereldbekerfinale in Bordaux. Zie onderstaand de eindstand

1. Boyd Exell: 30 punten

2. Bram Chardon 27 punten

3. Dries Degrieck: 27 punten

4. IJsbrand Chardon: 22 punten

5. Koos de Ronde: 17 punten

6. Jérôme Voutaz: 16 punten

7. Glenn Geerts: 13 punten

8. Anna Mareike Meier: 11 punten

9. Georg von Stein: 10 punten

10. Fredrik Persson: 8 punten

