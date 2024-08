Bronzen medaille op EK Haflingers voor Frederik Jans

“Super gaaf natuurlijk”, reageert Frederik als we contact met hem opnemen. “Drie jaar geleden deden we er ook aan mee, we wisten dus al een klein beetje waar we aan toe waren. Maar het blijft lastig. Warre en ik rijden nu ons tweede internationale seizoen. Je krijgt dan een beetje gevoel bij de mensen waar je tegen rijdt, waar je aan toe bent. Maar op zo’n wedstrijd als deze is dat anders, er zijn veel namen die je niet kent of waarvan je niet zo goed weet wat je kan verwachten. We gingen er dus vrij ontspannen en zonder verwachtingen heen!”

Frederik Jans & Warre

Winst in de marathon en vaardigheid

De twee begonnen met een zestiende plaats en een score van 64,09 in de dressuur. “Tsja, dat is gewoon niet ons beste onderdeel. We doen ons best en werken er hard voor, maar Warre is 17 jaar oud en heeft het nooit anders hoeven doen. Ik vind het niet realistisch om nu nog hele grote veranderingen van hem te vragen, maar dat betekent niet dat we blijven trainen hoor! Het kan nog veel beter en onze marathon en vaardigheid zijn over het algemeen goed. Bovendien moet je op zoek blijven naar verbetering toch? Anders gaat de lol er voor mij snel af.”

Op het EK wonnen Warre en Frederik vervolgens de marathon én de vaardigheid. In de marathon stonden ze vier strafpunten los op de nummer twee en in de vaardigheid waren ze de enige andere dubbel foutloze te snel af. “Ja, dat kunnen we beide gewoon heel goed. We vinden dat spelletje leuk, ik kan heel strak en nauwkeurig sturen waardoor we niet teveel meters maken en als Warre ervoor gaat, dan geeft hij alles.”

“We noemen Warre soms ook wel de ‘vals-snelle’ Hij lijkt niet mega snel, maar dat is hij wel. Daarnaast is hij super eigenwijs en niet snel onder de indruk. Hij is goud waard, en mijn grooms Wilfried Blockx (marathon) en Kelly Dierckx (dressuur & vaardigheid) natuurlijk ook. Zonder grooms is er natuurlijk geen wedstrijd te rijden!”

Klik hier voor alle resultaten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.