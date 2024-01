Bronzen koetswiel voor Dieter Lauterbach

Het “Bronzen koetswiel” wordt sinds 1985 door de mennerssectie van de DRFV uitgereikt aan uitzonderlijke persoonlijkheden voor hun inzet voor en diensten aan de Duitse mensport. Dat Dieter Lauterbach de onderscheiding in 2023 zou krijgen, werd al in november bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van de DRFV-mennerssectie. Lauterbach was toen echter verhinderd. Het ‘Bronzen koetswiel’ werd daarom uitgereikt aan de voormalige hoofdzadelmeester van Dillenburg en meervoudig wereldkampioen enkelspan paarden in Münster. De prijs werd hem overhandigd door Rolf Schettler, voorzitter van de vakgroep.

Het bronzen koetswiel is een massief bronzen afgietsel dat in 1972 werd ontworpen door de beeldhouwster Erna Becker-Kahns uit Münster als een medailleset in goud, zilver en brons en was bedoeld voor de allereerste wereldkampioenschappen voor vierspanmenners in Münster. Een modelgietstuk wordt uitgereikt als een ‘bronzen koetswiel’ als onderscheiding. Het idee en de realisatie gaan terug tot Leopold Graf von Rothkirch und Trach (Bonn), de jarenlange voorzitter van de mennerssectie van de Duitse ruiters- en mennersvereniging. Hij had deze symbolische vorm als koetswiel leren kennen tijdens de eerste wereldkampioenschappen vierspannen in Münster in 1972.

Bron: DRFV/fn-press

