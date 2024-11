BTW-verhoging op sport voorlopig van de baan

In de paardensport zouden ongeveer 200.000 paardenliefhebbers die met regelmaat rijden bij ondernemingen zoals maneges, pension- en instructie- en trainingsstallen dit direct in hun portemonnee voelen. Deze maatregelen zouden bovenop de eerder aangekondigde btw-verhogingen op voer, stro, opfok, africhting en fokkerij gaan gelden, die al begin 2025 ingaan én de maatregel van het afschaffen van het kwarttarief op twee-paards vrachtwagens of vrachtwagens voor particulier gebruik vanaf 2026.

Voorlopig uitstel

Voor de sport zou dit grote gevolgen hebben. NOC*NSF en de aangesloten sportbonden, waaronder KNHS, voerden een actieve lobby om de btw-verhoging niet door te laten gaan. Ook de oppositie partijen vroegen het kabinet de verhoging van het btw-tarief voorlopig uit te stellen. Minister Heinen van financiën reageerde daar donderdag voorzichtig positief op.

Het kabinet gaat de komende maanden samen met de Tweede Kamer op zoek naar een alternatief. Komend voorjaar moet blijken of dit gelukt is.

Bron: KNHS / NOS