Bucephalus Barsingerhorn sluit indoorseizoen af met dressuurwedstrijd

Er was een divers deelnemersveld aanwezig, van shetlanders tot een goedgekeurde Friese hengst. Er werden nette proeven gereden, die werden beloond met mooie punten en de nodige winstpunten. Voor deze wedstrijd werd een chocolade paaspakket gesponsord voor de hoogste dagscore.

Spannend

Het ochtendprogramma begon met de klasse M en ZZ. In de eerste proef reed Hendrik Eppinga met Wardy 509 naar een mooie score van 192 punten. In de tweede proef was de overwinning voor Hannah van Herk met Rikky met 193 punten. Daarmee was Hannah kanshebber voor het chocolade paaspakket, het werd dus spannend of iemand deze score wist te evenaren.

In het middagprogramma werden de klasse B en L gereden. Daar reed Melissa Andrea – Luiten met een geleende pony ook 193 punten. Loek Kramer wist er met zijn Friese merrie Isabel nog een klein schepje bovenop te doen en reed 193,5 punten. Het was uiteindelijk Inge Hees die met haar mooie Friese tweespan 201,5 punt reed en dus de hoogste dagscore had en de prijs mee naar huis mocht nemen.

Bekijk de resultaten hier