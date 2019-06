Bühl 2019: Eerste internationale overwinning voor Nathalie van der Ende

Nathalie van der Ende (archieffoto)

Van der Ende reed haar New Forest pony’s naar de vierde plaats in de dressuur en wist vervolgens de marathon winnen met een nipte voorsprong op Daan Verhofstad. In de vaardigheid rolde er slechts één balletje van de kegels waardoor Nathalie haar leidende positie in het klassement na de dressuur en de marathon kon bezegelen. Daan Verhofstad eindigde op de vierde plaats.

Dianne Legemaat-van Bemmel behaalde een mooie tweede plaats in de dressuur en wist met haar derde plaats in de marathon goed aansluiting te houden met de top. In de vaardigheid moest de menster uit Overberg door te veel fouten echter haar tweede plaats in het klassement afstaan aan Joey van der Ham.

Milou Huisman kwam met haar pony Thysje aan de start bij de enkelspan pony’s en werd zevende in het totaalklassement, dat 14 deelnemers telde.

Klik hier voor alle uitslagen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.