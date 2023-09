Buitenrit: Gezond voor ruiter én menner

1. Maakt je hoofd leeg

Op een buitenrit kom je even helemaal los van de dagelijkse beslommeringen. Menpaden bevinden zich vaak op de mooiste plekken. Je bent echt even ergens anders en dat maakt je hoofd leeg en zorgt voor ontspanning.

2. Geeft plezier

Buitenrijden met je paard/pony geeft in de eerste plaats extra plezier. Terwijl je rustig de billen en rug van je paard/pony ziet bewegen, heb je alle tijd om van de omgeving te genieten. Je voelt de zon op je huid, ademt de frisse buitenlucht in en ziet de wolken voorbij drijven.

De verschillende gangen van je paard ervaar je toch heel anders dan wanneer je in de buiten- of binnenbak rijdt. Je kunt je paard/pony wat meer vrijlaten in de draf en galop. Een recht stuk met een stabiele ondergrond nodigt uit tot een stukje uitgestrekte galop. Zowel voor je paard/pony als voor jou is dat een heerlijke ervaring én een goede training!

Tijdens een buitenrit is je paard/pony vaak meer voorwaarts. Dat kan prettig zijn als je paard van nature niet vooruit te branden is. Als je paard van zichzelf al actief is, kan het fijn zijn om een ander bit te gebruiken. Als je weet dat je je paard ten allen tijde in de hand hebt of dat je indien nodig een noodstop kunt maken, geeft rust.

3. Perfecte fysieke training

Een buitenrit stelt je in staat om je paard/pony op een andere manier te trainen. Je kunt om bomen heen slalommen, een natuurlijke hindernis bedenken en door het water rijden. Op deze manier train je andere bewegingen en spieren van je paard dan in de baan.

Ook de natuurlijke balans van je paard verbetert als je buiten gebruik maakt van de mogelijkheden die je onderweg tegenkomt. Denk aan heuvels bijvoorbeeld. Dit stelt je in staat om de achterhand, rug en buikspieren van je paard te extra trainen. Daarnaast loopt je paard/pony van nature meer verzameld als er meer kracht en balans van hem wordt gevraagd.

Vaak rijd je veel langer dan in de bak als je op buitenrit bent. Daarmee train je zowel jezelf als je paard beter in uithoudingsvermogen en conditie.

Ook voor jou is een buitenrit een perfecte fysieke training. Je gebruikt waarschijnlijk veel meer spieren dan wanneer je rustige rondje door de bak rijdt. Voor het functioneren van de spieren is een mineraal als magnesium belangrijk, dus overweeg om dit in te zetten.

4. Goede mentale training

Dat je paard/pony andere dieren en mensen tegenkomt en in contact komt met het verkeer en andere geluiden dan thuis, is een goede training voor hem. Je paard is dan ook veel meer ontspannen tijdens wedstrijden of andere evenementen waar het druk is of er onverwachte dingen gebeuren.

5. Versterkt de band

Tijdens een buitenrit ben je even in een ander omgeving en dat maakt zowel je paard als jou alert en geconcentreerd. Je moet op elkaar vertrouwen als je iets onverwachts tegenkomt, zoals een hond of een brug. Dat versterkt jullie band.