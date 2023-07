CAI 3* Greven – Bockholt: podiumplaatsen voor Marijke Hammink en Joris Wouda

Vooral de Nederlandse vierspannen van Marijke Hammink en Joris Wouda gaven hun visitekaartje af in 3*-wedstrijd. Marijke won met overmacht met winst in de dressuur en in de vaardigheid en een tweede plaats in de marathon. Joris behaalde de derde plaats op het podium, achter de Duitser Steffen Brauchle. Beste Belgische was Tinne Bax op plaats vier.

De 3* tweespan pony’s werd gedomineerd door vier Duitse aanspanningen opgevolgd door de beste Belg, Pieter Van Den Broeck. Kort daarop volgde Sam Couwenberg op plaats zes en Rodinde Rutjens eindigde als tiende.

Sebastien Pallen eindigde bij de 3* enkelspan pony’s als beste Belg, op de twaalfde plaats. Beste Nederlandse in Greven – Bockholt was Els Broekman op plaats 26.

Pech voor Nick Weytjens

De marathonhindernissen waren op een uitzondering na ruim van opzet, maar het bleek niet de wedstrijd van de Belg Nick Weytjens. De menner met de bonte pony’s was goed op dreef met twee keer een tweede tijd en één keer de beste tijd na drie hindernissen, maar in hindernis vier brak er een leidsel van een voorpony. Na een provisorische reparatie zat er niets anders op om de wedstrijd heel rustig uit te rijden.

Schuiven op gravel in de vaardigheid

Het vaardigheidsparcours was niet zozeer heel technisch gebouwd, maar doordat het op gravel plaatsvond, hadden een aantal koetsen last van driften. Weinig combinaties bleven foutloos en binnen de tijd. Dit lukte Marijke Hammink en Joris Wouda wel.

