CAI Bühl 2024: Veel afmeldingen door zware omstandigheden

Enkelspanrijder Joop Gommers hield het na de dressuur al voor gezien; Wilbrord van den Broek en Wilma Meulendijk reden nog wel de marathon, maar trokken zich daarna terug. Ook Kees Liebregts en Dexter Biersteker (3*P2) vonden het na de marathon genoeg geweest.

Sam Couwenberg (3*P2) reed de wedstrijd wel uit. Ze stond na de dressuur en marathon op een mooie tweede plaats in het tussenklassement en het was de moeite waard om te proberen op het podium te eindigen. En dat lukte: haar derde plaats in de vaardigheid was voldoende om het zilver te behalen in het eindklassement.

Spannende H6: "Volgende keer een veiligheidsgordel"

In de 2* rubriek enkelspan paarden reed Marleen van Straaten een formidabele race met ‘Vino’ (Mavino). Ze won voor de eerste keer een internationale wedstrijd. Bij de 2* rubriek tweespan paarden reed Kees Koops als enige in zijn rubriek de wedstrijd uit.

Marleen is opgetogen: “Na Kronenberg heb ik een ander bit geprobeerd, en wat een verschil. Een derde plaats in dressuur met 53,75. Er zijn nog genoeg verbeterpunten maar ik ben al heel blij met deze vooruitgang.” Bij de marathon zat partner en Belgisch vierspan pony’s menner Nick Weytjens achterop om te groomen en Vino aan te moedigen. Marleen: “De marathon was zwaar en in H6 hadden we het nog even spannend gemaakt. Laat ik maar zeggen: ‘het is tijd voor een veiligheidsgordel!’ Maar alsnog een tweede plaats waardoor we aan de leiding gingen in het tussenklassement. De vaardigheid reden we foutloos, en daarmee konden we de wedstrijd winnend afsluiten! Complimenten aan de organisatie om het voor ons nog zo fijn mogelijk te maken na de extreme regenval.”

Belgisch succes was er voor Junior-rijder Wannes Piccart (J2*-P1, zilver) en Ellen Vangoidsenhoeven (3*P1, zilver).

Marleen van Straaten

