CAI en NK Gaasterland: marathon brengt weinig veranderingen in klassement

Larissa Jansma eindigde in de marathon als tweede achter Pieter Karelse, maar verstevigt haar leidende positie in de wedstrijd en voor het kampioenschap. Pieter Karelse reed een marathon onder de honderd strafpunten en is nu opgeklommen naar de tweede plaats. De Duitse Jessica Wächter volgt op plaats drie.

Stan van Eijk reed zich vandaag naar de zevende plek en behoudt met een tweede positie in de wedstrijd, de leiding om het Nederlands kampioenschap. De Hongaar Martin Hölle is op dit moment voor iedereen een paar maten te groot: na de dressuur zette hij vandaag ook de marathon op zijn naam. Tom Engbers staat tweede in de strijd om het kampioenschap en heeft ruim vier strafpunten goed te maken om Stan te verslaan.

Beste Belg is Nico van Praet, die tweede werd in de marathon en daarmee op de zesde plaats staat in het tussenklassement.

Pony's

Marijke Hammink heeft na de dressuur ook de marathon bij de vierspan pony’s op haar naam gezet. Ze staat nu twaalf punten voor op de nummer twee, de Duitser Niels Kneifel. Beste Belg is Jeroen de Schutter die een plaatsje opgeschoven is in het tussenklassement en nu op de vijfde plaats staat.

De rubriek tweespan pony’s wordt gedomineerd door Duitse rijders. De beste Nederlandse combinatie is op dit moment Anouk de Haas op plaat zes, vlak voor Sietske Flobbe die de marathon op haar naam zette en op is geklommen naar plaats zeven. Vlak achter Sietske, op plaats acht, de beste Belg in het tussenklassement: Pieter Van Den Broeck.

Bij de enkelspan pony’s gaat Tobias Bücker nog steeds aan de leiding, met Marije Willemsen op iets minder dan vier punten achterstand in het tussenklassement, op de tweede plaats.

Morgen volgt de ontknoping in de vaardigheid en weten we wie de nieuwe Nederlands Kampioenen enkelspan en tweespan paarden zijn.

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijst voor morgen