CAI en NK Gaasterland: Martin Hölle beste dressuurscore van de dag

Hoewel het gat groot is, reed ook Stan zich naar een heel mooie score van 46.24 strafpunten. In de strijd om het Nederlands Kampioenschap gaat hij daarmee aan de leiding, voor Erik Evers ruim anderhalve punt toegeeft. Beste Belg is Sven Stuyk op plaats zes.

Bij de enkelspan paarden gaat Larissa Jansma aan de leiding om het Nederlands Kampioenschap, gevolgd door Pieter Karelse die op plaats vier staat en twee Duitse deelnemers voor zich heeft die uiteraard niet meedoen voor het Nederlands Kampioenschap. Christiaan Provoost, vijfde in de dressuur, volgt hem op.

Pony's

Marijke Hammink gaat aan de leiding bij de vierspan pony’s. De jury was unaniem in haar oordeel dat zij de beste dressuurproef van haar rubriek had gereden met een score van 44.17 strafpunten. Dianne Legemaat – van Bemmel volgt haar om het kampioenschap op, met de vierde dressuurscore in de vierspan pony’s – rubriek.

Voor de wedstrijd moet zij de Duitse Niels Kneifel en Zwitser Yannik Scherrer voor laten. Jeroen De Schutter is de beste Belg op plaats zes.

Bij de tweespan pony’s heeft Anouk de Haas de beste Nederlandse score behaald. Zij staat op een vijfde plaats in de wedstrijd, die op dit moment gedomineerd wordt door drie Duitse rijders. Beste Belg is Pieter Van Den Broeck op de achtste plaats.

Marije Willemsen staat bij de enkelspan pony’s met een tweede dressuurscore (achter de Duitser Tobias Bücker) bovenaan in de strijd om het kampioenschap. Zij wordt in de wedstrijd op de voet gevolgd door vier Nederlandse rijders: Heide te Poele, Anniek Schuiling, Dirk Bastiaansen en Desiree van Lambalgen. De Belg Kristof Tillie volgt op plaats zeven.

Zaterdag marathondag

Morgen komt om 08.00 uur de testrijder aan de start van de marathon; drie minuten later begint de wedstrijd met de eerste enkelspan ponyrijder uit Noorwegen. De eerste Nederlandse deelnemer, Johan van Veluw, start om 08.09 uur. De laatste start is om 14.22 met de Nederlandse enkelspanrijdster Jacqueline de Groot – Apon.

