CAI en NK Gaasterland: nationale titels naar Larissa Jansma en Stan van Eijk

In de rubriek 3* enkelspan paarden wist niemand foutloos en binnen de tijd te rijden. De beste vier deelnemers lieten wel alle balletjes liggen, maar maakten kleine tijdfouten. De winst in dit onderdeel ging naar de Duitse Ulrike Schmidt, Eline Houterman werd tweede. Larissa Jansma had één balletje en wat tijdstraf, maar hield genoeg over om Pieter Karelse achter zich te houden. Hij werd reservekampioen, Cindy Benschop behaalde het brons in het Nederlands Kampioenschap.

Ook bij de tweespannen geen foutloze proeven. Lars Schwitte won dit onderdeel met een kleine tijdsoverschrijding. Erik Evers reed binnen de tijd, maar ten koste van één gevallen balletje en klom in het klassement. Stan van Eijk wist wat hij moest doen om zijn titel veilig te stellen. Ook hij reed op het einde van zijn proef een balletje naar beneden en kreeg wat tijdfouten. Hij had echter voldoende voorsprong om zich opnieuw Nederlands Kampioen te mogen noemen. NK – zilver (vierde in de wedstrijd) ging naar Erik Evers, Tom Engbers (zevende in de wedstrijd) won het brons.

Wereldkampioen Martin Hölle kwam in de vaardigheid niet verder dan de elfde plaats met drie gevallen balletjes en wat tijdstraf, maar zijn voorsprong was zo groot dat hij met overmacht de wedstrijd op zijn naam zette. Beste Belg werd Sven Stuyck op de vijfde plaats, waarmee hij zijn landgenoot Nico van Praet weer voorbij ging in het klassement.

Tevreden bondscoach

Bondscoach Ad Aarts was tevreden over het verloop van beide kampioenschappen. “De wedstrijd is in alle opzichten heel goed verlopen. Larissa reed een hele sterke wedstrijd. Leuk om te zien dat een jeugdig talent uit het Perspectieven Team zo’n wedstrijd al zo professioneel afmaakt.” Een mooie opsteker richting het WK in Frankrijk dat in september plaatsvindt.

Ook Stan van Eijk kreeg lovende woorden van de bondscoach. “Stan heeft sinds twee jaar wat jongere paarden in zijn span en heeft goed de stijgende lijn te pakken. Die zit goed op schema richting de top bij de tweespannen, die volgend jaar hun WK rijden in Beekbergen.”

Marijke Hammink niet te kloppen

Vierspan pony’s rijder Marijke Hammink zette ook het derde onderdeel op haar naam. Met een foutloze vaardigheidsproef won ze met iets minder dan 19 strafpunten verschil het goud voor Niels Kneifel, die zilver behaalde. Beste Belg was Jeroen De Schutter op de vijfde plaats.

Bij de tweespan pony’s maakte Anouk de Haas een sprong in het klassement. Met een minimale tijdstraf van 0.30 werd ze derde in de vaardigheid. Haar directe concurrenten maakten meer tijdsfouten of lieten een balletje rollen en zo klom Anouk uiteindelijk naar het brons in de wedstrijd. Sietske Flobbe werd zesde. De Zwitserse Maria Buchwald was de Duitse concurrenten uiteindelijk de baas en won met de vaardigheid ook met kleine voorsprong de wedstrijd voor de Duitse Rene Jeurink. De Belg Pieter Van Den Broeck zakte één plaatsje in het klassement en werde negende.

De Duitse Tobias Bücker is goed in vorm. De enkelspan pony rijder had alleen iets extra tijd nodig voor het vaardigheidsparcours en werd zesde, maar daarmee kwam de winst in de wedstrijd niet in gevaar. Drie Nederlandse dames, Anniek Schuiling, Heidi te Poele en Marije Willems waren goed voor plaats twee, drie en vier, maar het was Desiree van Lambalgem die de vaardigheid foutloos en als snelste reed en dit onderdeel op haar naam zette. Beste Belg werd Kristof Tillie op de negende plaats.

