CAI en NK Gaasterland: pech voor twee Nederlandse deelnemers

Gisteren moest de Limburgse Shirley Geraets haar Harco V (Harvey) achterlaten in de holding box voor nakeuring. Vanmorgen bleek hij op gras nog steeds niet lekker te lopen en viel het doek vroegtijdig.

“We hadden gisteren nog super getraind en er leek geen vuiltje aan de lucht. Heel teleurgesteld dat dit nu moet gebeuren. Maar natuurlijk wil ik het beste voor mijn grote vriend. We geven hem nu eerst een paar dagen rust en volgende week gaan we hem helemaal onderzoeken om zeker te weten wat – en óf hij iets mankeert.”, aldus Shirley op haar Facebook-pagina.

Ook pech voor Rudolf Pestman en zijn Hugo. Tijdens de dressuurproef beet Hugo op het puntje van zijn tong en was er bloed te zien. De jury had geen andere keus dan de combinatie te elimineren.

“We dachten dat we wel klaar waren met al die pech. Nadat we zowel Diesel als Farell voor de sport waren kwijtgeraakt, wilden we alleen nog maar plezier hebben. Het zit ons niet mee.”.

De beste dressuurscore van vandaag is behaald door Larissa Jansma met haar inmiddels zestienjarige Dandy-Jane. In de 3* – rubriek H1, reden zij zich naar een mooie 41.45 strafpunten.

Vooruitblik

Morgen is de tweede dressuurdag, waarbij de tweespannen pony’s en paarden en vierspan pony’s aan de start komen. Dexter Biersteker trapt af om 08.00 uur bij de tweespan pony’s in de 3* – rubriek. De laatste start bij de tweespan paarden is morgen om 15.45 uur.

Klik hier voor de uitslagen van vandaag en de startlijsten voor morgen