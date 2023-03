CAI Exloo 2023: slotdag met spannende vaardigheidsproeven

Desiree van Lambalgen sloot haar internationale debuut af met een tweede plaats

Bij de enkelspan pony’s tweesterren reden 3 deelnemers foutloos binnen de tijd. Desirée van Lambalgen was er daar één van. Ze reed een mooi stijlvol rondje en eindigde zo op de tweede plaats in de eindrangschikking. Laatste starter Klaas van de Sande had een enorme voorsprong. Op hindernis 6, één van de oxers, tikte hij er een bal af en ook de toegestane tijd haalde hij niet. Maar met 5,20 bleef hij overall de beste. “In alle opzichten wordt mijn pony beter. De foutjes maak ik zelf,” vertelt hij. “Mijn pony is een wereldbeest. Hij is nu 17 jaar en komt uit Finland. Als je enkelspan rijdt, moeten ze in alle onderdelen goed zijn en dat kan ie!” De bal in de vaardigheid komt volgens Klaas ook omdat hij nog maar weinig van dit soort technische parcoursen heeft gereden. “Met de dressuur was ik deze wedstrijd goed gestart. Ik reed voor het eerst een veertiger. De marathon ging ook goed. De waterbak is heel mooi geworden en ook de hindernissen 3 en 4 zijn mooi en ze hielden ondanks het weer een goede ondergrond.”

Foutloze rondjes

Van de enkelspan paarden in de tweesterrenwedstrijd reed niemand foutloos. Christian Prinz (GER) behield zijn leidende positie. In de driesterren enkelspanwedstrijd won Peter Zeegers de vaardigheid en klom daarmee naar een tweede plaats in de eindrangschikking. De eerste plaats was voor de Noorse Maria Henriksson.

Bij de ponyenkelspannen in de driesterrenwedstrijd was het spannend omdat de onderlinge verschillen in de top 8 van het klassement maar klein waren. Vier aanspanningen bleven foutloos en dat bracht verschuivingen in het klassement. Giles Pirotte (BEL) pakte dankzij een foutloos parcours de eindoverwinning en Anniek Schuiling werd dankzij haar nulrondje fraai tweede.

Sietske Flobbe reed 0,68 tijdfout

Flobbe wint

Bij de tweespan pony’s werd er ook een aardig aantal foutloze parcoursen gereden. Rowan Timmer (tweesterren) en Sietske Flobbe (driesterren) hielden hun leidende positie vast. Sietske liet alle ballen liggen, maar haalde net de tijd niet (0,68 strafpunt). De opluchting was groot toen ze hoorde dat ze desondanks de wedstrijd had gewonnen. “De hele winter hebben we getraind op de dressuur. Mijn jongste pony wilde nog wel eens een beetje aanhuppelen. Hij is pas 7 jaar en vindt het best moeilijk. Maar we zijn nu zo ver dat het echt een blok wordt,” vertelt ze over haar progressie. “Deze pony’s werken goed samen, ze willen altijd gaan want ze hebben heel veel power, maar ze worden niet gek en blijven rustig.”

Jonge talenten Joris Wouda (vierspan pony **) en Eline Mentink (tweespan paarden **) wonnen hun rubriek. In de overige rubrieken waren het de ervaren menners die de toon zetten. Francisca den Elzen won overtuigend bij de para’s en Marijke Hammink en IJsbrand Chardon waren de besten bij de vierspannen. Tor van den Berge liet als enige bij de tweespan paarden driesterren alle ballen liggen en kreeg slechts 0,01 strafpunt voor tijdsoverschrijding. Daarmee won hij de wedstrijd en verwees Max Berlage naar plaats 2.

Op naar het EK

Tijdens de prijsuitreiking werden de prijswinnaars in het zonnetje gezet en sprak IJsbrand Chardon nog enkele woorden. “Het is geweldig wat alle vrijwilligers van het organisatieteam en Lieuwe Koopmans hier hebben neergezet. Ik reed de marathon in de stromende regen, maar de bodem in de hindernissen was nog prima. We gaan hier eind augustus een prachtig EK krijgen en ik hoop dat jullie daar allemaal weer bij zijn. Ik kijk er naar uit.”

IJsbrand Chardon kijkt uit naar het EK

