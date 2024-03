CAI Exloo gestart

Met maar liefst 120 aanspanningen uit 15 verschillende landen belooft het een mooie start van het internationale wedstrijdseizoen te worden. Sinds het EK&WK van vorig jaar is Exloo een nog populairdere wedstrijd geworden. In alle disciplines zijn er rubrieken op twee- en driesterrenniveau. De rubriek enkelspan paard drie sterren is het grootst met 34 combinaties. Dit komt ongetwijfeld omdat de enkelspannen dit jaar een Wereldkampioenschap hebben. Dat geldt ook voor de vierspannen, waarbij de absolute top aanwezig is. De namen van wereldkampioen Boyd Exell en IJsbrand Chardon prijken in die rubriek op de startlijst.

Wedstrijdsport en show

Naast wedstrijdsport wordt het publiek op zaterdagavond 30 maart vanaf 19.00 uur getrakteerd op een hengstenshow van verschillende stamboeken, waarbij tuigpaarden de boventoon voeren. KWPN Regio Tuigpaard Noord toont maar liefst 30 goedgekeurde hengsten, waaronder verschillende kampioenshengsten. Denk aan de KWPN hengsten Olympus HS, Magnifiek, Martin Morero, Kane BFT, Norbert FS en Salland Longtrain Running. Maar ook de Gelderse hengst Odin en zijn vader Edmundo komen in de ring. De Hackney hengsten laten zich zien met onder andere Nodyvyse Cassanova, Moonshine en Dutchman’s Hannibal.

Meer dan tuigpaarden

Het blijft op zaterdagavond niet bij tuig- en showpaarden want het Welsh Stamboek, New Forest Pony Stamboek, AMHR (American Miniature Horse Registry) én het KFPS zijn ook vertegenwoordigd met verschillende hengsten. Het Barock Pinto Stamboek verzorgt een showblok met verschillende bonte hengsten aan de lange lijnen. Én wordt er een spectaculaire vuurshow gegeven door Working Equitation specialist Marco Boavista.

De toegang is gratis en dat is niet alles, want onder het aanwezige publiek wordt namens Voermeesters nog 300kg paardenbrok verloot.

Het wedstrijdprogramma

Nadat de deelnemers op woensdag 27 maart zijn gearriveerd, verschijnt donderdag 28 maart de eerste deelnemer al om 8.00 uur in de ring voor het afleggen van de dressuurproef. Die dag komen de VIP-klasse, enkelspan paard (twee- en driesterren), en de pony-enkelspannen driesterren aan start. Op vrijdag 29 maart is het de beurt aan de overige rubrieken, waaronder de twee- en vierspannen. Zaterdag staat in het teken van de marathon. Voor het publiek is de wedstrijd goed te volgen, omdat de hindernissen allemaal rond het wedstrijdterrein liggen. De ontknoping van de wedstrijd is tijdens de vaardigheidsproef op zondag 31 maart. Het ruime terrein maakt het mogelijk dat er twee vaardigheidsparcoursen kunnen worden gebouwd, waardoor de wedstrijd al aan het begin van de middag is afgelopen.

Publiek is op alle dagen van het evenement harte welkom; de entree is gratis.

Meer informatie