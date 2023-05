Lähden 2023: Nederlandse ponymenners op koers voor het WK

De Nederlandse twee- en vierspan ponymenners waren dit weekend in grote getale afgereisd naar de driesterren-wedstrijd in Lähden op het schitterende complex van het boegbeeld van de Duitse vierspansport, Christoph Sandmann.

Met het Nederlands kampioenschap in Hellendoorn (16-18 juni) en het wereldkampioenschap ponymennen in Oirschot (30 augustus – 3 september) in het verschiet, is een grote internationale wedstrijd als Lähden een uitgelezen mogelijkheid om je met de nationale en internationale concurrentie te meten.

Tweespan pony's

Regerend wereldkampioene Rodinde Rutjens (Weert) legde met een derde plaats in de dressuur (51,81) achter Cas Hendriks (Zeeland) en Maria Buchwald (DEN) (beide 51,52) en een vierde plek in de zware marathon, de basis voor een voortreffelijke uitgangspositie voor de afsluitende vaardigheid. Rodinde was met de dressuurproef “super tevreden”, en over de marathon zei ze: “Ik ben hier zo blij mee, deze ging uit het boekje. De linker pony doet het pas voor de derde keer. In hindernis 1 gingen ze al zo lekker vanzelf dat ik dacht ‘laat maar gaan!’ Ik hoefde alleen maar te sturen.“ Het ene balletje in de vaardigheid bracht haar eindoverwinning niet meer in gevaar, omdat de grootste concurrent, Christoph Weihe (GER) hetzelfde overkwam.

Cas Henriks hield na zijn dressuuroverwinning in de marathon de schade beperkt en prijkte voor de vaardigheid op plaats vijf. Met een foutloze vaardigheid klom hij op naar plaats vier, maar was minder dan een punt verwijderd van de overwinning.

Rodinde Rutjens

Tweespan paarden

Bij de tweespan paarden zette Max Berlage (GER) zijn goede vorm van de afgelopen wedstrijden voort. Na zijn overwinningen in de dressuur en marathon kon hij ook de druk om als laatste in de vaardigheid te starten perfect aan en sloot de wedstrijd met een foutloos parcours binnen de tijd glansrijk winnend af. Op de tweede plaats eindigde zijn landgenoot Dennis Schneiders en de Zwitser Marcel Luder maakte het podium compleet

Voor Nederland was met name Theo Timmerman met een zevende plaats in het eindklassement succesvol. Ook Geert Dijkhof eindigde met een evenwichtige prestatie binnen de top tien.

Vierspan pony's

Evenals de afgelopen jaren, was de rubriek vierspan pony een krachtmeting tussen de Nederlandse en Duitse menners, waarbij Marijke Hammink en Jan de Boer weinig voor elkaar onderdeden. Terwijl de dressuur van Marijke in haar voordeel was, ging Jan er met de overwinning in de marathon vandoor. De twee Duitse sterkhouders, voormalig wereldkampioen Steffen Brauchle en Niels Kneifel, gingen voor het brons. Brauchle trok aan het langste eind.

Uiteindelijk won Marijke Hammink na een foutloze vaardigheid binnen de tijd de wedstrijd, voor Jan de Boer die eveneens alle ballen liet liggen, maar net even buiten de tijd finishte. Dianne Legemaat-Van Bemmel wist de vaardigheid foutloos en in de snelste tijd te winnen en klom daarmee op naar een verdienstelijke vierde plaats in het eindklassement.

Jan de Boer

Vierspan paarden

Naast dat Lähden een wereldbeker-kwalificatie was, was het tevens het strijdtoneel van het Duits kampioenschap vierspannen. Voordat de wedstrijd goed en wel was begonnen, trok de Duitse dressuurspecialiste Mareike zich terug, omdat een van haar paarden bij de keuring niet fit genoeg bleek om van start te gaan.

Dat bood Anna Sandmann de kans om zich duidelijker in de kijker te rijden. Met een score van 42,72 zette zij het beste dressuurresultaat neer en wist onder andere Ijsbrand Chardon (Schipluiden) met 43,52 en Boyd Exell (AUS) met 44,98 achter zich te houden. De Marathon was zoals zo vaak een prooi voor de geweldenaar Michael Brauchle (GER), die daarmee ok de leiding in het Duits kampioenschap van Anna overnam. Haar vader Christoph Sandmann had in de marathon pech dat een van zijn paarden een bloedneus opliep, waardoor hij de strijd moest staken. Met een vierde plaats in de dressuur en een derde in de marathon schoof Georg von Stein (GER) voor de vaardigheid op naar de tweede plaats in het kampioenschap. IJsbrand behield de leiding in de internationale wedstrijd met minder dan één punt voorsprong op Brauchle.

In de afsluitende vaardigheid stelde Chardon met een foutloos parcours zijn eindzege veilig. Michael Brauchle maakte het in het Duits kampioenschap nog even spannend door er twee ballen af te rijden, waardoor de foutloze Von Stein tot op 0,15 strafpunt wist te naderen. Krap, maar net net niet genoeg, en daardoor werd Michael Brauchle Duits kampioen. Het zilver ging naar Georg von Stein en Anna Sandmann veroverde brons.

