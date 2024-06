CAI Le Pin au Haras: Nederlandse tweespan pony-rijders in middenmoot

Bij de enkelspan pony’s leiden drie Franse dames het klassement; de beste Belg Sebastien Pallen eindigde vlak achter de nummer drie op de vierde plaats. Bij de tweespan pony’s staan de Nederlandse deelnemers achter elkaar op plaats vier tot en met zeven, met Kees Liebregts bovenaan. De Belgische Tinne Bax leidt na het eerste onderdeel bij de pony vierspannen.

De rubriek enkelspan paarden is met 51 deelnemers enorm, vanwege het Wereldkampioenschap enkelspannen dat in september op dezelfde locatie in Frankrijk plaats gaat vinden. Dit CAI is voor hen uiteraard erg belangrijk om het terrein en de hindernissen alvast te leren kennen.

Na het eerste onderdeel gaat de Fransman Fabrice Martin aan de leiding, gevolgd door de Canadese Kelly Houtappels – Bruder en de Belgische Laure Philippot. Geen Nederlandse rijders aan de start, onder andere vanwege het Nederlands Kampioenschap dat tegelijkertijd in Gaasterland georganiseerd wordt.

Morgen start de marathon om 10.00 uur. Deze is te volgen via livestream

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijst van de marathon

Klik hier voor de livestream