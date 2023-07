CAI Le Pin perfecte proef voor WK tweespannen

Veel verbeterd

Ten opzichte van het WK enkelspannen in 2022 was er veel veranderd en verbeterd. Er zijn ruim 300 vaste boxen verrezen met wasplaatsen voor de paarden en douches en toiletten voor de deelnemers. De vrachtwagens van de deelnemers werden op hetzelfde terrein geparkeerd met een vaste ondergrond. De stroomvoorziening bleek wel een aandachtspuntje voor het volgende evenement. De vele trainingspistes lagen er uitstekend bij en er was voldoende ruimte voor iedereen. De Hongaarse parcoursbouwers Fintha en Jámbor hadden voor de 88 deelnemers een mooi marathonparcours uitgevlagd.

Franck Grimonprez

Wereldtop aanwezig

De complete tweespantop, inclusief drievoudig Wereldkampioen Martin Hölle, was aanwezig. Helaas moest Hölle na het opwarmtraject in de marathon de strijd staken door een technisch mankement aan zijn rijtuig. De Fransman Franck Grimonprez nam na de marathon de leiding in het klassement over en sloot de wedstrijd winnend af. Grimonprez werd bovendien gehuldigd als nationaal kampioen, aangezien Le Pin tevens gastheer was van het Frans kampioenschap tweespan paarden. De Zwitsers Marcel Luder en Stefan Ulrich wisten dankzij hun sterke marathons en vaardigheid op te klimmen naar plaats twee en drie in het eindklassement. Ewoud Boom was met de vijfde plaats de beste Nederlander. Theo Timmerman werd achtste, Rob Lommers 15e, Eline Mentink 19e en Rens Egberink 31e.

Mes tussen de tanden

Ook de enkelspantop was sterk vertegenwoordigd. De Française Marion Vignaud moest verstek laten gaan vanwege de geboorte van haar kindje, maar de strijd was er niet minder om. Kelly Houtappels-Bruder, vorig jaar nog derde op het WK in Le Pin, reed Flip naar de winnende score in de dressuur en gaf de leiding ondanks een iets tegenvallende marathon niet meer uit handen. Het verschil met haar grootste concurrent Mario Gandolfo uit Zwitserland bedroeg voor de vaardigheid slechts 1,2 strafpunt. De spanning steeg toen Gandolfo foutloos binnen de tijd de finish passeerde, maar Kelly reed met het mes tussen de tanden en wist eveneens foutloos te blijven en werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Kelly werd bovendien door haar snelle rit ook nog eens tweede in de vaardigheid, waarin maar liefst zes van de 35 deelnemers de nul vast wisten te houden.

Peter Zeegers was als enige Nederlander afgereisd naar Le Pin en reed zijn Canita naar de 12e plaats.

Kelly Houtappels-Bruder

