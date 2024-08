CAI Piber: Glenn Geerts wint marathon

De wedstrijd begon met de nationale wedstrijd voor tweespannen. Eén span werd geëlimineerd: in hindernis 3 wipte de marathonwagen aan één kant op waardoor de menner uit de bokstoel kukelde. Hij zat er echter razendsnel weer op, dus alles liep goed af.

Hindernis 3 bleek ook voor de vierspanmenners een lastig te rijden obstakel te zijn. Geregeld werd de snelheid uit het span gehaald door een krappe wending.

József Dobrovitz Jr, Boyd Exell en Glenn Geerts leken nergens last van te hebben. József zette in drie hindernissen de beste tijd neer, Boyd in de andere drie. De Australiër, voor deze wedstrijd met KWPN – vossen rijdend (én een andere navigator: Catharina Matschurat, de groom van zijn landgenoot Tor Van Den Berge) liet enkele balletjes rollen in het parcours. Ook in de voorlaatste hindernis maakte hij het nog even spannend voor het publiek door ‘Banden-kontakt mit seiner Kutsche’ te hebben met poort F, zoals de commentator mooi zei, waardoor de koets schoof en de kubus bijna in zijn geheel ondersteboven ging. Het liep allemaal goed af.

Hindernis 5, het liep allemaal goed af voor Boyd Exell

Glenn Geerts zette over het gehele parcours de beste prestatie neer: de tweede tijd, maar met een schone lei en won daarmee de marathon.

Tor Van Den Berge, tweede na het eerste onderdeel, reed over vijf hindernissen ook een uitstekende marathon, maar kwam vast te zitten in hindernis 3 wat hem veel tijd kostte. Hij eindigde daardoor als zevende.

Tor Van Den Berge

Boyd Exell leidt, Glenn Geerts tweede

In het tussenklassement na twee onderdelen gaat Boyd Exell aan de leiding. Door zijn overwinning in de marathon is Glenn Geerts opgeklommen naar plaats 2, gevolgd door Fredrik Persson op plaats 3 en József Dobrovitz Jr op 4. De kostbare verloren tijd in de derde hindernis heeft Tor Van Den Berge naar de vijfde plaats in het tussenklassement gebracht.

Morgen is het afsluitende onderdeel, de vaardigheid. Boyd Exell en Glenn zitten op een comfortabele plek waar het om het goud en zilver gaat. De strijd om het brons wordt spannend; maar liefst vijf combinaties maken nog een grote kans. Ook de vaardigheid is via livestream te bekijken.

József Dobrovitz Jr

