CAI Windsor Park 2023 geannuleerd

In Groot-Brittannië is deze winter en lente bovengemiddeld veel regen gevallen. Na vele overleggen en bezoeken ter plaatse met vertegenwoordigers van de Crown Estate en de Royal Windsor Horse Show, is besloten dat de bodem van de wedstrijdlocatie helaas te nat is om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Omdat de weersvoorspelling niet veel goeds beloven, is het onmogelijk dat de bodem voor aanvang van het evenement voldoende zal opdrogen.

De organisatie was erg blij met de deelname van bijna 40 menners uit 4 verschillende landen. Ze zijn daarom in overleg om dit jaar een andere datum te vinden. Daarnaast is de organisatie erg dankbaar voor de Crown Estate en de Royal Windsor Horse Show, die een grote bijdrage hebben geleverd bij het opzetten van de gloednieuwe FEI menwedstrijd in Groot-Brittannië.

Bron: British Carriagedriving