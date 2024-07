CAIO Aken 2024: Volg de vierspannen via livestream!

Op woensdag 3 juli worden de paarden van de vierspanmenners veterinair gekeurd. De dressuur wordt op donderdag verreden.

Op vrijdag vindt net als andere jaren de Top Score Competitie plaats. Deze competitie maakt geen deel uit van de individuele- en landenklassement over drie onderdelen, maar het is spectaculair en er wordt gestreden om mooie geldprijzen. In dit speciale vaardigheidsparcours kunnen de rijders hun eigen lijnen kiezen. Er moet strategisch gekozen en gereden worden, want er is geen vaste volgorde van de poorten. De rijders moeten binnen maximaal drie minuten zoveel mogelijk punten verzamelen. Elke poort heeft zijn eigen waarde aan punten, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Daarnaast kan elke poort maximaal twee keer gereden worden.

Zaterdag is zoals gebruikelijk de marathondag en op zondag wordt de afsluitende vaardigheid gereden.

Tijdens het CAIO Aken is er van alles te doen voor het publiek. Het strodorp heeft voor elk wat wils, van culinair, mode, demonstraties en winkeltjes: een feest om mee te maken!

Nederland is vertegenwoordigd met IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde; de Belgen starten met Dries Degrieck, Glenn Geerts en Tom Stokmans.

