CAIO Baborówko, Boyd wint dressuur en Duits podium bij tweespannen

De Duitse Anna Sandmann, die enkele weken geleden nog uitstekend presteerde tijdens het wereldkampioenschap voor vierspannen in Hongarije, liet vandaag bij de tweespannen ook een prachtige proef zien. Drie van de vijf juryleden zetten haar op de eerste plaats en met een score van 43.42 bleef ze de nummer twee, haar landgenoot Sebastian Warneck met ruim drie punten voor (46.92). Ook de derde plaats was voor een Duitser: Lars Schwitte eindigde op minder dan een halve punt achter Sebastian (47.21) waarmee het een volledig Duits dressuurpodium is.

Ook Kees Koops zette een zeer nette proef neer. Met Jeamon van de Martha Hoeve Texel en Kulano reed hij zich naar plaats 8. Edwin Spek had wat problemen met de aanleuning en eindigde met 60.35 punten op plaats 22.

In het landenklassement gaat Hongarije aan de leiding vóór Duitsland omdat Anna Sandmann en Sebastian Warneck op individuele basis deelnemen. Zweden staat momenteel op de derde plaats. Het Nederlandse tweekoppige landenteam bezet plaats 5.

Anna Sandmann

Vierspannen

Om 14.30 uur reed de Brit Robert Wilkinson met het eerste vierspan de hoofdarena in. Heel interessant was dat Australiër Boyd Exell gevraagd was om achter de microfoon uitleg te geven over de onderdelen van de proef en hoe de jury die uitgevoerd wil zien, zonder dat hij op de stoel van de jury ging zitten.

De getoonde dressuurproeven waren van zeer wisselend niveau, maar de toprijders reden uitstekende proeven. De ervaren Duitser Christoph Sandmann heeft zijn paarden met veel schwung heel mooi in één blok lopen (41.05) en ook Daniel Schneiders uit Oostenrijk liet een foutloze proef met veel consistentie zien (47.91). Boyd Exell was hen vandaag echter de baas met een zeer fraaie dressuurproef die hem een score van 37.52 opleverde. Zij vormden de top drie van vandaag.

In het landenklassement gaat Duitsland aan de leiding, voor Oostenrijk en Polen.

Morgen om 09.15 uur gaat de eerste tweespanrijder in de marathon van start.

Deze wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse

Boyd Exell vandaag

