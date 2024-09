CAIO Baborówko: Edwin Spek derde in marathon

Edwin Spek reed een uitstekende marathon. Lange tijd stond hij op bijna alle hindernissen met de tweede tijd genoteerd. Alleen op H4 eindigde hij niet bij de beste tien rijders. De Pool Aleksander Fularczyck won de marathon met de snelste tijd in zeven van de acht hindernissen, gevolgd door de Duitser Dennis Schneiders en op de derde plaats Edwin Spek. Kees Koops reed zich naar een twintigste plaats.

Duitse rijders nog altijd aan de leiding

In het tussenklassement is Edwin gestegen van plaats 22 naar 9 en heeft Kees helaas wat moeten inleveren; van plaats 8 naar 17. De Duitse hegemonie na de dressuur is er na twee onderdelen nog steeds, hoewel Anna Sandmann een plaatsje gezakt is en Dennis Schneiders, zevende in de dressuur, met zijn uitstekende marathon de leiding in het tussenklassement heeft overgenomen. Lars Schwitte staat nog steeds op de derde plaats; Sebastian Warneck is gezakt naar plaats 7.

De vaardigheid van morgen gaat spannend worden, want de vijf koplopers zitten zeer dicht bij elkaar. Er kan dus nog heel veel veranderen.

In het landenklassement is Nederland een plaats opgeschoven naar de vierde plaats, slechts anderhalve punt achter Polen. Het bronzen podium is dus in zicht. Duitsland en Hongarije zijn nauwelijks in te halen; Duitsland leidt en hun onderling verschil is 7,5 punt.

Vierspannen: strijd tussen Boyd Exell en Jérôme Voutaz

Na de pauze die volgde tussen de twee rubrieken en waarbij het publiek kon genieten van vrolijke Poolse folkloremuziek en een hartverwarmend kinderkoor, gingen de vierspannen van start. De strijd ging vooral tussen Boyd en de Zwitserse rijder Jérôme Voutaz. Boyd reed steeds vloeiende lijnen in hoog tempo, maar Jérôme deed dat ook en kreeg het in zes hindernissen voor elkaar om met zijn kleinere compacte Freibergers steeds een stukje sneller zijn. Beide rijders lieten een bal vallen die voor extra strafpunten zorgden; Boyd deed dat in hindernis 5 … de hindernis die hij met Robert Wilkinson en de filmploeg verkend had. ‘Bad luck’ voor de Australiër. De derde notering was voor de Duitser Christoph Sandmann die ook een uitstekende marathon reed. De drone-beelden gaven prachtige beelden van de mooie vloeiende lijnen van de rijders.

In het tussenklassement gaan deze rijders aan de leiding. Morgen in de vaardigheid heeft Boyd negen punten te verdedigen op Christoph die op plaats 2 staat. Jérôme heeft zes punten goed te maken op Christoph, maar voelt de adem van Oostenrijker Daniel Schneiders in zijn nek als het gaat om het brons.

In het landenklassement leidt Duitsland met een straatlengte voor op Polen. Het tweekoppige Oostenrijkse team heeft negen punten goed te maken op Polen om het zilver te pakken.

Morgen volgt de ontknoping in de vaardigheid, die vooral bij de tweespannen heel spannend wordt!

