CAIO Baborówko: hindernis verkennen met Boyd

Gisteren gaf Boyd Exell tijdens de dressuurproef van de Engelse vierspanrijder Robert Wilkinson informatie over hoe de diverse onderdelen van de proef gereden moeten worden en hoe de jury dit graag uitgevoerd wil zien.

Vandaag is het marathondag en heeft Boyd weer een mini-clinic voor de belangstellenden van deze wedstrijd. De afgelopen dagen hebben de deelnemers de hindernissen verkend en de filmploeg van ‘Mounting Image‘ was erbij toen Boyd in hindernis 5 uitleg gaf aan Robert Wilkinson hoe hij het best de hindernis kan aanpakken en waar de valkuilen liggen.

