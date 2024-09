CAIO Baborówko: winst voor Dennis Schneiders en Boyd Exell

Dat de vaardigheid het klassement flink kan opschudden, bewezen de tweespanrijders vandaag.

Om 09.00 startten twee reeds geëlimineerde rijders, de Deen Lars Heibing en de Poolse rijder Hubert Kozlowsky. Het duurde lange tijd voor de eerste rijders in de buurt van de scherp-gestelde tijd van 188 seconden kwamen. Kees Koops zat er als eerste dichtbij met één gevallen bal en een fractie aan tijdsoverschrijding (3.62 strafpunten), waarmee hij uiteindelijk zesde werd. Ook Edwin Spek zette een goede rit neer die hem naar plaats 9 bracht. Lange tijd stond Kees bovenaan, tot de Pool Aleksander Fularczyk met één gevallen bal wél binnen de tijd reed.

Concentratie en focus behouden

Heel veel pech voor Sandro Koalick; de nummer 6 na twee onderdelen lag op koers om als eerste rijder de dubbele nul te rijden. Na poort 19 sloeg het noodlot toe: hij gaf gas op het verkeerde moment en zijn koets sloeg om. Roger Campbell, die na Sandro moest rijden, had de lastige taak de concentratie te behouden en dat deed hij: een fractie tijdsoverschrijving leverde hem de enige strafpunten op (0.49). Ook Marcell Dani deed dat, maar had iets meer tijd nodig. Lars Schwitte was de eerste, en naar later bleek de enige, die foutloos en binnen de tijd wist te finishen. Anna Sandmann had teveel tijd nodig, maar laatste rijder Dennis Schneider reed zich naar de derde notering (0.62). Met deze prestatie werd Dennis winnaar van het CAIO Baborówko 2024, voor zijn landgenoot Lars Schwitte die van de derde positie naar het zilver opgeklommen is. Het brons was voor de Brit Roger Campbell.

In het landenklassement behaalde Duitsland, ondanks de eliminatie van Sandro Koalick, het goud voor Hongarije. Dankzij de uitstekende eindnoteringen van Edwin Spek (8) en Kees Koops (10) steeg Nederland nog een plaats, naar het brons. Een fantastische prestatie van de twee mannen!

Pony's of paarden?

Dennis Schneiders was ontzettend blij met de winst: “Het is zo’n fantastische show hier. Ik hoopte hier hoog te kunnen eindigen nadat ik twee weken geleden ook in Donaueschingen de wedstrijd won. Maar je moet het wel doen en de marathon was hard werken vanwege de hoge snelheid.”

De paarden van Dennis zijn eigenlijk ’te grote’ pony’s en de goedlachse Duitser moest zich even corrigeren: “We zijn klaar, nu kunnen de pony’s …. ehhh de paarden lekker de wei in!”

Dure fout voor Christoph Sandmann

Na de pauze waarin een blaaskapel het publiek vermaakte met uitstekend uitgevoerde popmuziek van o.a. Avicii, Michael Jackson en Walk the Moon, gingen de eerste vierspannen van start.

Net als de tweespannen hadden de eerste aanspanningen veel moeite met de tijd, maar de toprijders deden wat ze moesten doen. Op één rijder na … Christoph Sandmann lag op koers voor een goede notering, maar verreed zich in een slalom. Na de B-poort dreigde Christoph een heel andere poort in te duiken. Hij moest het span stilzetten en bijsturen, maar naast de ene, eerder gevallen bal die hij had laten vallen, leverde dit vijf extra strafpunten op en bovendien tijd waarmee hij een podiumplaats verspeelde en vierde werd in het eindklassement.

Het lukte niemand om foutloos en binnen de tijd te rijden, maar Boyd Exell bewees zijn klasse met slechts 0.47 strafpunten. Jérôme Voutaz maakte ook geen fouten en (0.96 voor tijd) en eindigde tweede in de vaardigheid. Daniel Schneiders werd derde. En in deze volgorde eindigden ze ook in het eindklassement: Boyd met goud, Jérôme met zilver en Daniel met brons.

Piotr Mazurek Pools kampioen

In het landenklassement heeft Duitsland het goud behaald voor Polen (zilver) en Oostenrijk (brons).

Naast de internationale menwedstrijd was deze wedstrijd ook het nationale kampioenschap voor de Poolse vierspanrijders. Piotr Mazurek mag zich Pools kampioen 2024 noemen en bij het verlaten na de vaardigheid wees hij uitdrukkelijk op zijn paarden: díe hadden het gedaan!

Boyd Exell

