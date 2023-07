CAIO Beekbergen 2023: Bram Chardon & Francisca den Elzen Nederlands kampioen

Bram Chardon begon zijn kampioenschap met een derde plaats in de dressuur. In de marathon boekte Chardon een top drie tijd op de hindernissen 1, 5 en 6. Helaas viel er in drie andere hindernissen een balletje, hetgeen hem zes extra strafpunten opleverde. In de afsluitende vaardigheid liet Chardon zien waar hij dit seizoen in uitblinkt. Hij liet alle ballen liggen en eindigde in de snelste tijd. Chardon werd op het podium geflankeerd door Koos de Ronde die het zilver won en door Antonie ter Harmsel die nipt het brons wegkaapte voor de neus van Mark Weusthof.

In Beekbergen werd ook de landenwedstrijd verreden. Bondscoach Ad Aarts had Bram Chardon, Koos de Ronde en Mark Weusthof in zijn team opgenomen. Doordat de verschillen uiterst klein waren, bleef de ontknoping tot aan het eind erg spannend. Bij de start van de vaardigheid ging Duitsland nog aan de leiding, voor Australië en Nederland. De lastige vaardigheid waarin vooral de tijd scherp stond, gooide het klassement overhoop. Nederland steeg door de nulronde van Chardon naar de tweede plaats, op minimale afstand van de sterk rijdende Belgen.

NK Paramennen

Francisca den Elzen won in Beekbergen het het NK paramennen. In het internationale klassment eindigde ze als tweede achter de Amerikaanse Tracy Bowman. Jacques Poppen veroverde het zilver en de bronzen medaille was voor Ingmar Veneman.

Francisca den Elzen is Nederlands kampioen paramennen

EK Exloo

Bram Chardon was blij met zijn tweede gouden medaille op rij. “Met zo’n resultaat moet je wel tevreden zijn, maar ik heb voor mezelf richting het EK in Exloo met name in de dressuur en de marathon huiswerk gekregen. Ik weet wat er beter moet en ik ben blij dat die foutjes hier ontstonden en niet in Exloo.” Bram was wat teleurgesteld over de tweede plek met het team. “Ondanks dat mijn vader niet aan de start kwam hadden we toch een sterk team, maar er viel net een balletje teveel dit weekend. Straks in Exloo gaan we voor dubbel goud.” De komende week maakt bondscoach Ad Aarts bekend welke vierspanrijders hij de laatste week van augustus meeneemt naar het EK in Exloo.

Bram Chardon

Tweespannen

Martin Hölle (HUN) stak dit weekend opnieuw met kop en schouders boven zijn concurrentie uit. Hij won de dressuur, werd vierde in de marathon en er viel voor hem één bal in de vaardigheidheid. Dat laatste kon hij zich permitteren, want hij stond dertien punten voor op Dennis Schneiders (GER), de nummer twee. Ewoud Boom maakte, met minimaal verschil op Francois Duttiloy (FRA), het podium compleet en wees de fransman daarmee naar de vierde plaats.

Regerend Wereldkampioene Tracy Bowman wint

Regerend Wereldkampioene Tracy Bowman zette dit weekend een uitstekend resultaat neer. Ze won de dressuur en de vaardigheid, en werd, met 0,06 strafpunten meer dan Francisca den Elzen, tweede in de marathon. Daardoor wist ze met iets meer dan vier strafpunten verschil op Francisca de wedstrijd winnend af te sluiten. Jacques Poppen werd derde.

De paramenners maken zich op voor het WK dit jaar. Zij strijden eind augustus in Exloo, tegelijk met het EK vierspannen, om de wereldtitel.

Klik hier voor de resultaten van de CAI en de NK’s

Bron: KNHS/Hoefnet

Martin Hölle