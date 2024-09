CAIO Donaueschingen: winst voor Marijke Hammink en Nederland

Marijke Hammink toonde aan dat zij tijdens deze wedstrijd onverslaanbaar was. Ze zette alle drie wedstrijdonderdelen op haar naam en won de wedstrijd bij de vierspan pony’s. Samen met René Limpens en Joris Wouda vormde zij het landenteam en ook deze competitie wonnen zij voor Duitsland, België en Zwitserland. Beste Belg was Julien Vanhoenacker die helaas net buiten het podium op de vierde plaats eindigde.

Marijke Hammink

Tweespan paarden

Bij de tweespan paarden won de Duitser Dennis Schneiders de wedstrijd. Hoewel de Fransman Frank Gimonprez zowel de dressuur als de vaardigheid won, moest hij in de marathon teveel toegeven op Dennis, en hij werd tweede, voor de Zwitser Marcel Luder. Theo Timmerman was de beste Nederlander op de zevende plaats. Samen met Raymond Letteboer en Kees Koops vormde hij het landenteam. Helaas maakte Raymond de marathon niet af en kwam hij niet aan de start in de vaardigheid. Het Nederlands team eindigde op de vierde plaats. Frankrijk won de landenwedstrijd, voor Duitsland en Zwitserland.

