CAIO Kladruby 2024: Goud voor Boyd Exell, goud voor Australië

In het ochtendprogramma werden de driesterren enkelspannen en pony-rubrieken verreden waar geen Nederlanders op af gekomen waren. Om 12.30 uur begon de grote vierspanrubriek waarin Koos de Ronde als enige Nederlander meereed. Zijn landenteamgenoot Hans Heus had zich afgemeld, waardoor Nederland geen kans meer had op een prijs in de landencompetitie.

De eerste rijder die foutloos en binnen de tijd reed, was de Hongaar Zoltán Lázár. De blonde menner was zichtbaar blij met zijn ‘dubbele nul’. De drie leiders in het klassement: Boyd Exell, Koos de Ronde en Daniel Schneiders maakten ook geen fouten, en eindigden als nummer 1 tot en met 3. Boyd Exell zette met deze prestatie alle onderdelen op zijn naam en werd de onbetwiste winnaar van Kladruby 2024.

Goud voor Australië

In de landencompetitie mocht Australië iets meer dan zes punten verliezen op de nummer twee, Duitsland. Boyd’s teamgenoot Tor Van Den Berge liet twee balletjes rollen, maar bleef binnen de tijd. Australië haalde daarmee het teamgoud binnen! Duitsland volgde, dankzij de goede prestaties van Georg von Stein, Michael Brauchle (één wegstreepresultaat) en Mareike Harm (twee wegstreepresultaten) op plaats twee. Het brons was voor België, met Dries Degrieck, Glenn Geerts (één wegstreepresultaat) en Tom Stokmans (twee wegstreepresultaten).

Dubbel goud-winnaar Boyd Exell reageerde tevreden voor de Tsjechische camera: “Complimenten aan de organisatie! Ondanks het slechte weer hebben we prima kunnen rijden in de marathon en vaardigheid. Hoewel nat en glibberig, kon er vloeiend en voorwaarts gereden worden in beide wedstrijdonderdelen. En we hebben het Duitse team achter ons kunnen laten!”

Tijd als grootste obstakel

Bij de driesterren tweespanrubriek revancheerde Leo van der Burgt zich sterk na zijn pechmoment in de marathon, waarbij hij in H6 verkeerd gereden was, niet achteruit kon herstellen en naast veel tijd ook 20 strafpunten meenam. Vanwege dit resultaat moest hij als eerste starten in de vaardigheid, maar zette een score neer van 7,38 (één bal + tijd), waar naar later bleek, niet heel veel menners onder kwamen.

Niemand haalde ‘dubbel foutloos’ ; slechts twee rijders lieten alle balletjes liggen, waarvan de Poolse rijder Rafal Wojtacha de minste tijdstraf had. Met 1.48 strafpunten won hij de vaardigheid, voor Lars Schwitte en Hubert Cytowski.

De eindoverwinning ging naar Lars Schwitte, het zilver was voor Rafal Wojtacha en de Oostenrijker Gerald Rössler won het brons.

Klik hier voor alle resultaten

Goud voor Australië, met Boyd Exell en Tor Van Den Berge