CAIO Kladruby 2024: Marathon zet tweespanrubriek op zijn kop

Bij de enkelspannen waren kleine veranderingen in het tussenklassement, maar de leiders na het dressuuronderdeel bleven stevig in het zadel zitten. Dat was wel anders bij de tweespannen: uit het niets kwam daar ineens de Pool Bartlomiej Kwiatek de top 10 binnenstormen. Met een formidabele marathon waarin hij als tweede eindigde, klom hij ook van plaats 16 naar de hoogste tree in het tussenklassement. Duitser Lars Schwitte wist zijn tweede plaats in het tussenklassement te behouden met een nette vijfde eindnotering in de marathon. Oostenrijker Gerald Rössler nam ook een enorme sprong in het klassement van plaats 10 naar 3.

Minder grote verschuivingen waren er te zien bij de vierspannen. Boyd Exell reed een snelle marathon met winst in vijf van de zeven hindernissen. Daarmee heeft hij zijn leiderspositie verstevigd. Koos de Ronde zette de overige twee hindernissen op zijn naam en behoudt zijn tweede positie in het klassement, hoewel het gat met Boyd Exell nu vergroot is tot twaalf punten verschil. Marathonspecialist Daniel Schneiders nam een enorme sprong naar plaats drie door ook als derde in de marathon te eindigen.

Landencompetitie

Australië gaat nog steeds aan de leiding door de prestaties van Boyd Exell, maar ook zijn enige teamgenoot Tor Van Den Berge heeft in de marathon gevochten voor wat hij waard was. Op ruim zes punten achterstand volgt Duitsland, gevolgd door België dat bijna twaalf punten goed te maken heeft om te stijgen naar het zilver.

Zondag is de ontknoping in de vaardigheid, dat voor het thuispubliek te volgen is via livestream

