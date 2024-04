CAIO Kladruby: winst voor Boyd Exell in dressuur, Australië leidt klassement

De Duitser Georg von Stein bleef lang aan de leiding, maar de andere dressuur-kopstukken lieten zien dat ze zo vroeg in het seizoen ook al goed in vorm zijn. Boyd Exell pakte de winst in dit onderdeel met een score van 40.85, waarmee hij meteen een voorsprong neemt van bijna zeven punten op de nummer 2, Koos de Ronde. Mareike Harm, Georg von Stein en Dries Degrieck volgen op plaats 3 tot en met 5, met een onderling verschil van minder dan één punt.

Landencompetitie

Ook Australiër Tor Van Den Berge reed een sterke dressuurproef en eindigde op als zevende, waardoor Australië na dit onderdeel de landencompetitie leidt. Duitsland volgt en België staat nu op nummer drie. Nederland staat met Koos de Ronde en Hans Heus op plaats vijf.

Zaterdag marathondag

Om 08.00 uur startte de eerste enkelspanrijder met de marathon. Om 11.56 uur komt de eerste Nederlander, Leo van den Burgt, met zijn tweespan aan de startlijn.

De overige starttijden van de Nederlanders en Belgen:

– 13.32 uur: Hans Heus

– 14.24 uur: Tom Stokmans (BEL)

– 14.36 uur: Koos de Ronde

– 14.56 uur: Dries Degrieck (BEL)

– 15.00 uur: Glenn Geerts (BEL)

De marathon is voor de thuisblijvers via livestream te volgen!

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijst

Boyd Exell