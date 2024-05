CAIO Lipica 2024 wijzigt datum

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Sloveense hippische sport, dat een landenwedstrijd mennen wordt gehouden in dit land. Na het succes van het WK tweespannen Lipica 2017 en de Donau Alpen Pokal in 2022, is Lipica dit jaar gastheer van de allereerste landenwedstrijd voor tweespan paarden (CAIO4*-H2).

De wedstrijd is bovendien opengesteld voor enkelspan paarden (CAI2* en CAI3*) en pony’s (2* enkel-twee, en vierspan) en een CAI2* rubriek voor tweespan paarden.

Deze prachtige internationale samengestelde menwedstrijd wordt zoals altijd gehouden op de terreinen van de bekende historische staatsstoeterij Lipica, de bakermat van de Lipizzanerpaarden.

Het FEI vraagprogramma is binnenkort beschikbaar waarna de wedstrijd geopend is voor inschrijvingen in het FEI Entry System.