CAIO & NK Exloo: Hans Arends en IJsbrand Chardon super van start

"Nog niet voorbij"

Hans Arends heeft deze week twee paarden meegebracht; de zesjarige ruin Navaroon (Cizandro x Manno) en de ervaren Peckes, met wie hij in 2023 ook meedeed aan het WK Paramennen. Navaroon staat na de dressuur vandaag bovenaan in het klassement, hij won met de geweldige score van 47.68 strafpunten. “Hij heeft in Haaksbergen pas zijn eerste marathon gelopen, hij is nog erg groen. Deze week had ik mijn handen vol, hij vond het onwijs spannend met alle vierspannen om hem heen. Gelukkig begon hij vandaag wat rust in zijn lijf te krijgen, precies op het goede moment”, laat Hans Arends aan Hoefnet weten.

“Hij liep fijn los door zijn lijf door de proef heen. Super fijn dat Ad Aarts ons zo geholpen heeft, ik weet niet of het anders goed was gekomen. Hij was op het begin van de week echt in alle staten.” Bij Peckes slopen er teveel fouten in de proef. “Dat was jammer, het was in de punten terug te zien. Ik ben benieuwd wat morgen ons gaat brengen. Navaroon loopt hier pas zijn tweede marathon en het staat best pittig. Ik kies met hem dus liever een paar keer voor iets langere lijnen, dan dat ik een keer te vaak binnendoor ga. In denk dat de korte lijnen niet goed zijn voor zijn zelfvertrouwen.”

Na de marathon moet Hans beslissen met welk paard hij mee wil doen in de strijd voor de Nederlandse titel. “We gaan zien hoe ze morgen aanvoelen en hoe ze het oppakken. De wedstrijd is nog niet voorbij!”

Vierspannen

Bij de vierspannen wordt niet alleen gestreden om de Nederlandse titel, de rubriek is ook een internationale Landenwedstrijd én er zijn wereldbekerpunten te verdienen. Anna Sandmann (GER), die afgelopen weekend nog Duits kampioene tweespan paarden werd, leek vandaag lang op de overwinning af te stevenen met haar score van 42.45 strafpunten. IJsbrand Chardon (NED) kon daar met zijn score van 42.78 nét niet aan tippen. Iets na 15:00 uur wist Mareike Harm (GER) de score van haar landgenote met 40.72 strafpunten te verbeteren. Bram Chardon (NED), de laatste starter van vandaag, eindigde met 46.31 op de vierde plaats in het tussenklassement.

Door de goede resultaten van Mareike Harm en Anna Sandmann gaat Duitsland aan de leiding in het landenklassement. Nederland volgt met meer dan zes strafpunten verschil op de tweede plaats, België staat momenteel derde.

