CAIO Pau: niemand foutloos in WK – waardige vaardigheid

Op de terreinen waar Saskia Siebers vorig jaar wereldkampioen werd en Kelly Houtappels – Bruder zilver won, was ook dit jaar een WK – waardige vaardigheid gebouwd: een lastig parcours met veel korte draaien, afgewisseld met lange lijnen. Een aantal menners liet alle balletjes wel liggen, maar steeds ten koste van, soms een flinke, tijdstraf.

De top drie: Kelly Houtappels – Bruder, de Française Marion Vignaud (vorig jaar brons op het WK) en Rudolf Pestman wist de schade na de dressuur beperkt te houden. Zij bezetten in omgekeerde volgorde de plaatsen 3, 4 en 5, dus de onderlinge verschillen zijn nu minimaal. De Fransman Fabrice Martin kon zijn goede klassering na de dressuur niet vasthouden en duikelde met een twaalfde plaats in de vaardigheid uit de top vijf.

Van de geklasseerde rijders sloot Joop Gommers, die na het overlijden van zijn toppaard Bandit het tweede paard van Saskia Siebers (Guus) overgenomen heeft, de rijen in de vaardigheid en staat nu op plaats 16.

Spannende marathon

Morgen gaat het erom spannen in de marathon want de onderlinge verschillen in de top drie bedragen minder dan een half punt. De Luxemburgse Marie Schiltz volgt op de vierde plaats met een krappe drie punten achterstand, maar daarna is er een flink gat ontstaan van ruim negen strafpunten met de nummer vijf, Frans Schiltz, in het klassement.

In het landenklassement staat Frankrijk fier bovenaan, gevolgd door Luxemburg. Nederland staat met de uitstekende presterende Rudolf Pestman op plaats drie.

