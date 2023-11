Carlo Vermeulen neemt afscheid van wedstrijdsport

Carlo was sinds 1985 zeer actief in de wedstrijdsport. Hij was jarenlang trouw onderdeel van het Nederlands team op WK’s voor tweespannen, onder andere in Topolcianky 2013, Fabiansebestyen 2015, Drebkau 2019 en Kronenberg 2021.

Verjonging

“Ik merk dat mijn span toe is aan verjonging, maar daar zijn helaas niet de financiele middelen voor. Daarnaast zit het mennen al generaties lang in ons bloed. Ik ben ermee opgegroeid door mijn ouders, en mijn zoon Niels rijdt inmiddels ook samengesteld klasse M. Het is voor mij daarom een logische keuze om mijn span over te dragen aan de volgende generatie. Niels zal ze dus voortaan gaan uitbrengen en dat begint tijdens de indoormarathon in Deurne eind november.”

Geen volledig afscheid

Carlo reed zijn laatste outdoorwedstrijd tijdens het NK in Gaasterland eind augustus en in Nijkerk afgelopen weekend reed hij zijn laatste indoormarathon. Toch zal Carlo niet volledig van het toneel verdwijnen. “We hebben momenteel één jong paard staan dat nog meer ervaring in de marathon mag opdoen. Hem ga ik in Deurne bijvoorbeeld starten, en dat zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Daarnaast krijg ik regelmatig verzoeken om paarden van anderen te rijden en/of uit te brengen. Daar ga ik gewoon mee door, maar de fanatieke wedstrijdsport met mijn goede span, daar ga ik mee stoppen. Het is tijd voor de volgende generatie, maar ik neem zeker niet volledig afscheid van de sport. Daar is het veel te leuk voor.”

Carlo Vermeulen tijdens het WK Tweespannen in Kronenberg 2021

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.