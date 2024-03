Cees Roozemond interim directeur KNHS

De KNHS-ledenraad heeft gisteren, zeven maart, tijdens de KNHS-ledenraadsvergadering, unaniem, haar steun uitgesproken voor dit besluit.

George de Jong, bestuurslid bij de KNHS, licht het besluit toe: “Het bestuur heeft Cees, vanwege zijn relevante werkervaring en kennis van de KNHS en paardensport, gevraagd om de rol van interim directeur te vervullen zodat de stabiliteit en de continuïteit van de werkorganisatie niet in het geding komt. De functie van algemeen directeur bij een sportbond is een veeleisende en complexe functie. Het is belangrijk om de afgelopen periode goed te evalueren en vervolgens een zorgvuldig selectieproces op te zetten waarbij we de tijd nemen om een juiste kandidaat te vinden. Nu Cees de rol van interim directeur op zich neemt kunnen we het ons ook veroorloven om dit proces gedegen en zorgvuldig te doen.”

Verantwoordelijkheid nemen

Cees Roozemond: “Aan het begin van 2024 bevonden we ons in een uitermate vervelende situatie waarin de KNHS al een tijdje zonder algemeen directeur opereert. Toen het bestuur mij vroeg om de rol van interim directeur te vervullen, vond ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen om de continuïteit van de KNHS werkorganisatie te waarborgen, ook al betekent dit dat ik mijn rol als voorzitter moet neerleggen. We hebben een aantal grote uitdagingen op onze weg, het is van groot belang om nu door te pakken op de ingezette noodzakelijke ontwikkelingen van de paardensport. Ik ga daar de komende tijd met veel energie mee aan de slag.”

toekomstbestendigheid en politieke lobby

Theo van der Meulen, financieel directeur van de KNHS: “Als managementteam zijn we blij met de komst van Cees Roozemond zodat belangrijke dossiers zoals de toekomstbestendigheid van de paardensport en de politieke lobby voor de paardensport in Den Haag door kunnen gaan. Bovendien heeft het bestuur nu de tijd om zorgvuldig na te denken over een geschikte kandidaat voor de rol van algemeen directeur.”

Uit oogpunt van goed sportbestuur, heeft het bestuur zorgvuldig advies ingewonnen bij hoogleraar Sport en Recht, Marjan Olfers. Roozemond treedt vanwege zijn ad interim positie per direct af als voorzitter van het KNHS-bestuur. Het bestuur en de ledenraad zullen, met advies van de vertrouwenscommissie, in de komende ledenraadsvergaderingen een besluit nemen over de aanstelling van een nieuwe voorzitter van het KNHS-bestuur.

Bron: KNHS