Chapeau! voor Rob van Erp

Twee bestuursleden van de Stichting Bevordering Wedstrijdmensport Hein Verhofstad, Corin Sweegers en de laatste winnaar van de Chapeau!, in 2022 Jeroen van Dongen, bepalen met elkaar wie hem krijgt.

Rob is heel veel jaren actief geweest als vrijwilliger, parcoursbouwer, kartrekker, organisator in onder andere Heukelom, maar ook in Helvoirt, Breda, Tilburg en Oirschot. Dit jaar kondigde hij aan dat hij ermee ging stoppen om de hele wedstrijd in Heukelom van A tot Z te regelen. Een aderlating zoals vele menners weten.

Voor alles had Rob wel een oplossing en anders kende hij wel iemand die het op kon lossen. Corin Sweegers zegt over Rob: “Je doet nooit tevergeefs een beroep op hem. Rob kent iedereen, heeft een tomeloze inzet, is superhandig en is al die jaren enthousiast bezig geweest.”

Grote verrassing

Het was een grote verrassing voor Rob, die toevallig tijdens de prijsuitreiking in het publiek stond. Hij schrok ervan, maar vond het geweldig en ontving de Chapeau! uit handen van Jeroen van Dongen en Corin Sweegers.

Doordat hij zelf gestopt is met de mensport, staat hij steeds verder van de menners af. Hij heeft een jong gezin en daardoor heeft hij besloten te stoppen als parcoursbouwer. Rob blijft zich inzetten voor Tilburg en Heukelom voor het facilitaire gedeelte van de wedstrijden. Zeker zo belangrijk, want de stroom- en toiletvoorzieningen en horeca moeten ook draaien tijdens een wedstrijd.

Winnaars Chapeau!

Eerder winnaars van de Chapeau!

1999: Fred Kevenaar

2000: Jan Cornelissen

2001: Henk van de Westerlo

2002: Willy Kokke

2003: Joan Backer

2004: Paul van Geloven

2005: Rita Hoefnagels

2006: Marja Angenent

2007: Cindy Timmer

2008: Jo Lauvenberg

2018: Nederlandse rekenkamer

2019: Ties van Gog

(2020: niet uitgereikt vanwege coronapandemie)

2021: Diny van den Oever

2022: Jeroen van Dongen

2023: Rob van Erp

Rob van Erp in 2018