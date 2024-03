Chester Weber nationaal kampioen vierspannen

Weber ging van het begin tot het eind aan de leiding in zijn klasse. Dat begon met de indrukwekkende dressuurscore van 39,59 strafpunten. Weber won vervolgens ook de marathon op zaterdag, met de beste tijd op alle zeven hindernissen. Met zes fouten in de vaardigheid ging hij er voor de 21e keer met de overwinning vandoor.

“De paarden waren echt goed in vorm”, zei Weber. “Ze begonnen met een goede, stabiele dressuurproef op de eerste dag. Voor de marathon hadden we lijnen gekozen waarvan ik dacht dat die heel snel zou zijn. Er stond een uitdagend parcours, maar het span stond er top aan. Ze deden het super.”

De paarden

Weber reed zijn opvallende span van bruine KWPN’ers: Amadeus, Gouveneur, Julius V, Kadora en Nico Teusje C. Het span bestaat uit ervaren paarden en één nieuwkomer op CAI3*-niveau. Dat is de zesjarige Nico Teusje C (Cizandro x Adjudante Teusje C).

“We zetten hem dit seizoen voor het eerst in in het goede span”, zegt Weber. “Hij is pas zes, maar ik denk dat hij echt een hele goede gaat worden. Dat is hij eigenlijk al. Zes is een beetje jong voor dit niveau, maar hij heeft zich deze wedstrijd echt bewezen. Ik denk dat hij in de toekomst een aanwinst wordt in alle drie de wedstrijdonderdelen.”

Live Oak International

Live Oak International is al 33 jaar een belangrijke wedstrijd voor de Amerikanen. In 1990 organiseerde de familie Weber voor het eerst een menwedstrijd op het terrein van hun Live Oak Stud, een volbloedfokkerij. Het eerste jaar was het een regionale wedstrijd, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van wereldklasse dat jaarlijks de beste menners uit Noord-Amerika aantrekt.

“Het is evenement is immens gegroeid”, zegt Weber over het enthousiaste publiek dat elk jaar naar het evenement komt. “Het evenement is echt een deel van Ocala geworden; waar de stad en het platteland elkaar ontmoeten. Je ziet hier mensen die in het centrum van Ocala wonen en gewoon graag naar paarden kijken, tot mensen die spring- of menpaarden hebben en daar professioneel mee bezig zijn.”

Live Oak is een familiebedrijf met Weber, zijn zus Juliet Reid en haar dochter, springatlete Chloe Reid, als medevoorzitters van de wedstrijden die georganiseerd worden op de grond van Live Oak. Het behalen van de 21e nationale titel op eigen bodem maakt de overwinning extra bijzonder voor Chester. “Het geeft extra druk, maar als het lukt is het super mooi om dat dan hier te doen”, besluit hij.

Klik hier voor de resultaten

Bron: USEF