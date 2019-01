Chester Webers Ultra met wedstrijdpensioen

Hoewel de zeventienjarige KWPN-ruin geen deel uitmaakte van het vierspan waarmee Weber in Tryon zijn medailles won, was hij een vaste waarde in Webers vierspan in de afgelopen vijf jaar. Jane Clark kocht Ultra in 2013 nadat hij in het Nederlandse team in 2012 het WK won. Ultra was van grote invloed in het span en hielp Weber onder andere aan vier nationale Amerikaanse titels. In wat uiteindelijk zijn laatste wedstrijd was, het Tryon test event in april 2018, bracht hij het span ook de overwinning. Ultra is het bewijs dat goede training en een groot hart, belangrijker zijn dan een mooie stamboom of een populaire bloedlijn. Hij had geen stamboekpapier, alleen een Nederlands paspoort. Ultra liet er geen twijfel over bestaan: hij werd een toppaard dat topprestaties leverde. Zijn positie in het span was linksvoor en hij excelleerde in alle drie de wedstrijdonderdelen: dressuur, marathon en vaardigheid. Ultra zal in de wedstrijden zeker gemist worden.

Foto: Agnieszka Gacka Art

Chester Weber: ‘Ik ben heel dankbaar dat mevrouw Clark Ultra aan mij heeft toevertrouwd als onderdeel van mijn vierspan in de afgelopen vijf jaar. Getalenteerde paarden, zoals Ultra, maken het werk voor mij makkelijker en ik zou mijn huidige successen zonder hen niet hebben behaald. Het zal niet meer het zelfde zijn nu ik Ultra niet meer elke ochtend op stal zie. Maar ik vind het fijn dat hij van zijn pensioen zal genieten in mijn achtertuin. Ik ben blij dat hij zijn carrière afsluit op de top, net zo fit en gezond als hij altijd was.’

Ultra zal genieten van zijn pensionering in de uitgestrekte groene velden op de prachtige Live Oak Plantation in Ocala, Florida. Hier krijgt hij gezelschap van Webers andere gepensioneerde vierspankampioenen zoals Jamaica, Rolex, Senate en Uniek. Op de boerderij verblijven ook gepensioneerde volbloed renpaarden zoals Win Approval and Rev’ed Up.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.