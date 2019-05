CIAT Weert geannuleerd

Dit heeft er onder andere toe geleid dat het aantal aanmeldingen voor het CIAT in Weert bij de RIJO Stables laag bleef. De familie Rutjens heeft daarom besloten het evenement dit jaar niet te organiseren. In tegenstelling tot de voorgaande edities was de wedstrijd nu aanmerkelijk vroeger in het seizoen gepland, namelijk op 6 en 7 juli.

Voor 2020 zal de wedstrijd gewoon weer op de kalender komen en zal hij net zoals de voorgaande keren worden gehouden in één van de eerste weekenden in september.