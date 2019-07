Cindy Benschop wint Minimarathon Rijncup

De gezichten van de jeugddeelnemers spraken boekdelen en aan de zijlijn genietende ouders, die vaak nog meer gespannen waren dan de deelnemers zelf. Winnaar in deze rubriek werd Nicky de Haas uit Maurik, gevolgd door zijn zusje Jennifer. Overigens kregen alle deelnemers in deze rubriek een prijs.

In de rubrieken enkelspan pony en paard werd flink strijd geleverd. de strijd groot. Cindy Benschop won met Tiamo Deluxe bij de pony’s, voor Johan de Hoop met Parel. Bij de enkelspan paarden ging de strijd tussen Kees de Hoop met Santos en Ronald Tomassen met Hailey, die door Kees gewonnen werd.

Voor de extra dagprijs voor de snelste, foutloze combinatie in de tweede manche veranderde er weinig: Cindy won bij de pony’s en Kees was bij de paarden drie seconden sneller dan Ronald.

Eefje Harskamp won de wedstrijd bij de tweespan paarden en Nico Avezaath de rubriek vierspan paarden.

Cindy Benschop