Clinic Christiaan Provoost bij Zaanse ruiters

Afgelopen vrijdag was het de beurt aan dressuurtraining in de fraaie hal van de Zaanse ruiters. De volgende clinicdag is op 26 maart en staat in het teken van de vaardigheid.

Het is mogelijk om een uur met 2 combinaties te lessen of om een half uur privéles te krijgen. Meedoen? Mail dan naar [email protected] voor de prijzen.