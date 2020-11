Coaches aangenaam verrast over niveau mentalenten

Lastig kiezen

“We waren zeer aangenaam verrast over het niveau,” vertelt Mark Weusthof. “Het is een grote en brede middengroep waar je keuzes in moet maken,” voegt Ad Aarts toe.

“Alle menners waren nieuw en hebben niet eerder deel uitgemaakt van het Perspectieventeam, maar Ad en ik kenden er wel de meesten van. Ik was al eerder coach op trainingsdagen voor de jeugd in mendistrict Oost en daar viel het me ook al op dat het niveau zeer goed is. Ook de andere mendistricten zijn actief met de jeugd en dat werpt z’n vruchten af.”

Ook Aarts was zeer te spreken over het niveau: “Over de gehele breedte was het niveau erg goed, er zat geen ondereind aan. Je kon inderdaad ook goed merken dat de districten hebben geïnvesteerd in de jeugd, dit leverde een heel stabiel niveau op.”

Doorgroeien naar FEI-niveau

Ad en Mark hadden 40 minuten de tijd om de menners in groepjes van twee te beoordelen op hun dressuur-en vaardigheidskwaliteiten: “Op basis van de motivatie die de rijders hadden toegestuurd kregen we een duidelijk een beeld van de kandidaten. In een niet-Corona jaar worden de kandidaten geselecteerd via de kampioenschappen. Dan heeft er al een voorselectie plaatsgevonden. Deelname aan deze scoutingsdag was dit jaar open voor iedereen die aan de leeftijdseisen voldeed. Dit leverde kandidaten op met verschillen in ervaring van zowel de menners als de pony’s,” vertelt Ad.

Onder de jeugdige menners bevond zich ook een aantal, die kandidaat waren voor deelname aan het EK jeugd afgelopen zomer: “Het niveau voor de EK-deelname was goed, voor het Perspectieventeam kijken we nog een stapje verder. Hiervoor willen we graag combinaties selecteren die kunnen doorgroeien naar FEI-niveau met deelname aan een WK als ultiem doel,” voegt Ad toe. “Belangrijk is dat de pony’s looplust, maat, massa, houding en beweging hebben. De ideale stokmaten zijn voor een enkelspan een grote D-pony, voor een tweespan vanaf ongeveer 1.35m en voor een vierspan vanaf ongeveer 1.20m tot 1.35m. Groter moeten de pony’s eigenlijk niet zijn, anders wordt het een stuk lastiger in technische hindernissen en bij een moeilijke vaardigheid,” besluit Ad.

Begin december wordt bekend, welke mentalenten worden opgenomen in het KNHS Perspectieventeam mennen.

