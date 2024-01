Cor van Dee stopt als fotograaf

Helaas heeft hij onlangs bekend gemaakt zijn fotografie carrière naast zich neer te leggen. Een grote aderlating van de (zuidelijke) mensporters. “De tijd is gekomen om het stokje over te dragen aan de jongere generaties. Jarenlang heb ik met veel plezier hele dagen foto’s gemaakt op wedstrijden, maar ik ga het rustiger aan doen. Ik sluit niet uit dat jullie me niet meer zullen zien op wedstrijden”, laat hij aan Hoefnet weten.

Herinneringen

“Eén van de mooiste herinneringen is voor mij het NK in Ysselsteyn waar iemand vond dat ik, nadat de kampioenen ‘gedoopt’ waren, óók gedoopt moest worden omdat ik anders niet bij de men-familie hoorde. En zo geschiedde het dat ik kopje onder ging en met een nat pak achter de auto moest zitten om me om te kleden. Je raadt het al … niks privé en ik stond hartstikke te kijk met lachende omstanders!”

“Foto’s maken van de kampioenen in de waterbak na een spannend weekend vond ik altijd geweldig. Een hilarisch moment: ik vergeet nooit dat een groom in een bak met slootwater gegooid werd en compleet groen naar boven kwam.”

Website

Nu Cor gaat stoppen, betekent dit dat de website www.photowerken.com offline gaat, en ook het emailadres info@photowerken.com zal komen te vervallen. Iedereen die nog foto’s van de afgelopen jaren wil kopen, kan een mail sturen naar photowerken@outlook.com, waarna je een prijsopgave zal ontvangen.

“Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele jaren gezelligheid en plezier die we met elkaar hebben gehad en graag tot ziens”, sluit Cor van Dee af.

We maakten enkele jaren geleden nog een achtergrond artikel met Cor. Deze lees je hier