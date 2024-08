Cora Poelman wisseltrofee in het leven geroepen

Cora is ruim 30 jaar geleden begonnen met de mensport en was enorm bepalend met haar tandem pony’s. Haar team kreeg de naam Jambo, wat ‘goedendag’ is in het Swahilli. Haar team reed op de vele wedstrijden en kampioenschappen steevast bovenin mee. Vorig jaar werd Cora erg ziek en ze wist dat meedoen aan deze wedstrijd in Exloo niet meer zou gaan. Toch wilde ze ‘erbij’ zijn, waarna de wisseltrofee in het leven geroepen is. Op 26 maart 2024 is Cora helaas overleden. Ze wordt door velen gemist.

De wisseltrofee en de stalplaat die alle deelnemers ontvangen, is haar ‘Jambo’ richting alle deelnemers.

De formule

Alle deelnemers van SWM Exloo maken kans om de Cora Poelman wisseltrofee te winnen. De organisatie heeft besloten om de winnaar te baseren op de resultaten van de dressuur en de vaardigheid, omdat de verschillen in tijden van de marathon tussen de niveaus moeilijk te meten is.

Iedereen die dubbel foutloos is in de vaardigheid gaat als het ware ‘door’ naar de volgende ronde. Van alle dubbel foutloze aanspanningen telt gaat degene met de beste dressuurscore er vervolgens met de wisseltrofee vandoor.

Zaterdagavond 23 augustus, na de dressuur en de vaardigheid van SWM Exloo, zal dus de winnaar van de allereerste Cora Poelman wisseltrofee bekend zijn.

De Cora Poelman wisseltrofee

