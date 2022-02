Corona update: Nederland kan weer open

Versoepelingen per 18 februari

Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties (horeca, binnensportlocaties en professionele wedstrijden) waar die nu al getoond moet worden. De vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht en er is geen bezoekersnorm meer.

Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht.

Versoepelingen per 25 februari

Vanaf 25 februari gelden weer de normale openingstijden en:

het coronatoegangsbewijs (3G) vervalt op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn

de verplichte 1,5 meter afstand vervalt;

het dragen van een mondkapje is niet meer nodig

geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichting vaste zitplaats

Dat betekent dus dat ook de grote evenementen weer onbeperkt opengaan. Alleen op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien.

Op 15 maart is er een nieuw weegmoment van de overheid. Dan wordt bekeken of de laatste maatregelen ook kunnen vervallen.

Bron: KNHS

