Cursusprogramma ‘Hoofd Hindernisrechters Ermelo’ bekend

De cursussen zijn bedoeld voor iedereen die (hoofd) hindernisrechter wil worden, of al hindernisrechter is maar zijn kennis wil updaten. Hindernisrechters worden geregistreerd bij de KNHS, maar zijn geen officials. Dat betekent dat de functie laagdrempeliger is, omdat het regelmatig behalen van licentiepunten niet verplicht wordt. Deze cursussen zijn dus ook niet verplicht, maar toegankelijk voor iedereen die zijn kennis wil verbeteren en onderhouden.

Mendistrict Oost organiseert de cursus in twee dagdelen op 17 februari in Ermelo, Mendistrict Zuid verdeelt de cursus over twee dagen, op 3 en 17 februari.

Dagprogramma van Mendistrict Oost

Mendistrict Oost benadrukt dat geïnteresseerden uit de andere districten ook welkom zijn op deze dag!

De cursus wordt gegeven door René Schuiling, die regelmatig als jury of als Technisch Afgevaardigde (TA) is aangesteld, op zowel nationale als internationale wedstrijden.

Aan degenen die de cursus al eens eerder hebben gedaan, wordt toch aangeraden aan de hele dag aanwezig te zijn. René legt op een interactieve manier, waarbij ook filmmateriaal wordt gebruikt, de spelregels uit en bespreken wat de rol en taken van een Hoofd-Hindernisrechter zijn. De deelnemers kunnen ook hun eigen ervaringen en vragen bespreken.

De dag begint om 10.00 uur met een kennismaking, koffie of thee en het eerste

deel van de cursus. Rond 12.30 uur is er een broodjeslunch. Aansluitend begint het tweede deel (ca 13.30 uur) en de dag wordt afgesloten rond 16.00 uur. Gedurende de dag is er koffie, thee en fris beschikbaar.

Omdat het mendistrict het belangrijk vindt dat de wedstrijdorganisaties over goed opgeleide hindernisrechters kunnen beschikken, zijn er voor de deelnemers geen kosten aan deze cursus verbonden.

KNHS registratie

Voor de registratie bij de KNHS wil het mendistrict graag vooraf weten welke deelnemers al een registratie hebben en wie de cursus voor het eerst doet. In verband met de catering graag vooraf per e-mail aanmelden.

Voor vragen of het doorgeven van dieetwensen of andere bijzonderheden, kun je contact opnemen met Inge Winter, secretaris van het mendistrict.

Schrijf je snel in!

Klik hier voor alle informatie