Daan Verhofstad wint Chapeau!

Deze ereprijs van de Stichting Bevordering Wedstrijdmensport is bedoeld om mensen die veel op de achtergrond voor de mensport betekenen, te laten weten hoe zij worden gewaardeerd en hen op deze manier een keer in het zonnetje te zetten. De eer gaat deze keer naar Daan Verhofstad.

Twee bestuursleden van de Stichting Bevordering Wedstrijdmensport Hein Verhofstad, Corin Sweegers en de laatste winnaar van de Chapeau!, Rob van Erp in 2023, bepalen met elkaar wie hem krijgt. Daan is in 2022 in het gat gesprongen dat leek te ontstaan voor de wedstrijden in Heukelom en Tilburg. Als parcoursbouwer, maar zeker ook als kartrekker voor deze twee wedstrijden. In de winter van 2023/2024 heeft hij een grote groep rijders gemobiliseerd om nieuwe hindernismaterialen voor SWM Heukelom en Tilburg in elkaar te zetten. In Heukelom stond op 3 april 2024 alles gereed om de wedstrijd te starten, maar het barre weer zorgde ervoor dat de terreinen eigenlijk onbegaanbaar waren. Helaas, maar in Tilburg kwamen de ‘nieuwe’ spullen goed tot hun recht, mede dankzij de tomeloze inzet van Daan.

Voor Rob van Erp was dit een reden om Daan voor te dragen voor de Chapeau! 2024. Rob heeft door de komst van Daan ook zijn enthousiasme in de sport weer terug gevonden. “Voor Hein lag dit natuurlijk wat moeilijker, om zijn zoon de Chapeau te overhandigen, maar als Stichting Bevordering Wedstrijdmensport zijn wij zeer vereerd om Daan als parcoursbouwer, maar zeker ook als onder andere organisator en sponsorwerver in ons midden te hebben. Jong bloed en super fanatiek!” Overigens was Daan als tienjarige ook in 1999 al van de partij voor hand en spandiensten tijdens de wedstrijden…

Het was een grote verrassing voor Daan om na de prijsuitreiking naar voren te worden geroepen. Hij kreeg van de vele aanwezigen rijders een warm applaus. Iedereen kijkt terug op een mooie wedstrijd, waar het weer ook nu weer probeerde roet in het eten te gooien, maar de organisatie en deelnemers lieten zich niet kennen!

Winnaars Chapeau! voorgaande jaren:

1999: Fred Kevenaar

2000: Jan Cornelissen

2001: Henk van de Westerlo

2002: Willy Kokke

2003: Joan Backer

2004: Paul van Geloven

2005: Rita Hoefnagels

2006: Marja Angenent

2007: Cindy Timmer

2008: Jo Lauvenberg

2018: Nederlandse rekenkamer

2019: Ties van Gog

2020: niet uitgereikt vanwege coronapandemie

2021: Diny van den Oever

2022: Jeroen van Dongen

2023: Rob van Erp

2024: Daan Verhofstad

