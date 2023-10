Data dressuur en vaardigheid VAP Maas en Waal bekend

De drie dressuur en vaardigheidswedstrijden van de vereniging in Bergharen zijn selectiewedstrijden van Mendistrict Oost. De parcoursbouwer van de wedstrijd in november is Wil Schellekens en Arie Dibbits neemt het parcours voor de wedstrijd in december voor zijn rekening.

Er kan twee keer dressuur en twee keer vaardigheid gestart worden. Bij voldoende deelnemers is er een aparte Bixie-rubriek.

Wedstrijdrijders kunnen inschrijven via MijnKNHS, impulsrijders door het sturen van een e-mail.

Klik op onderstaande links voor meer informatie en het email-adres.

D+V op 5 november

D+V op 2 december

D+V op 4 februari